El preu de l'habitatge nou i utilitzat va registrar un increment interanual del 5,2% durant el mes d’agost i un avenç mensual del 0,4%, segons l’estadística IMIE General i Grans Mercats de Tinsa. L’estadística de la firma de taxació mostra que l'habitatge s’ha revaloritzat de mitjana a Espanya un 21,7% des del mínim registrat després de la crisi financera del 2008, però segueix un 30,2% per sota dels màxims del 2007. En aquest sentit, la majoria d’experts veuen recorregut a l’augment dels preus. Les illes són el grup on més s’ha incrementat el valor mitjà des del seu mínim, un 38,4%, seguit de les capitals i grans ciutats (+31,2%). En l’altre extrem, el grup ‘Resta de municipis’ amb prou feines s’ha revaloritzat un 10,8% des dels seus mínims. La bretxa més important respecte als màxims del 2007 es localitza a la costa mediterrània i a les àrees metropolitanes, amb descensos acumulats del 40% i del 37,4%, respectivament. Al contrari, el grup compost per les Balears i les Canàries destaca amb la menor caiguda acumulada des de màxims: un 9,4%.

Les illes lideren els augments interanuals de preus, amb una pujada respecte a l’agost del 2020 del 7,9%, seguida dels petits municipis de l’interior peninsular i de la costa atlàntica, on la vivenda s’ha encarit un 7,1% l’últim any. A continuació se situen la costa mediterrània, amb un avenç interanual dels preus del 6,1%; les àrees metropolitanes (+4,9%) i les capitals i grans ciutats, on les vivendes són un 3,8% més cares que l’agost del 2020.

«La comparació amb un període de més caigudes, concentrades en el segon semestre de l’any precedent, dona elevades taxes de variació interanual, que s’emmarquen en una tendència alcista que es consolida sense retrocessos mes a mes per als diferents agregats geogràfics», ha assenyalat Andrea de la Hoz, analista sènior del Servei d’Estudis de Tinsa. En comparació amb el març del 2020, mes en què esclata la pandèmia i s’inicia la crisi sanitària, el preu mitjà de l'habitatge a Espanya s’ha incrementat un 3,3%. Tinsa elabora l’estadística a partir de les valoracions d'habitatge fetes per la seva extensa xarxa de 1.100 tècnics distribuïts per tot el país. La seva base metodològica és similar a la utilitzada en l’elaboració de l’IPC i altres índexs de preus internacionals i la seva freqüència és mensual.

Les zones que mostren un recorregut més destacat a l’alça des de l’arribada de la Covid són els municipis més petits de l’interior i la costa atlàntica, amb un augment del 4,5%, i les capitals i grans ciutats, amb un repunt del 4,3%. «La recuperació general avança a un ritme més avançat del previst en un context de manteniment dels estímuls econòmics a Europa i dels baixos tipus d’interès. El mercat residencial s’emmarca en l’escenari d’un increment sostingut de preus, demanda creixent i oferta limitada», ha afirmat De la Hoz.

Quant a les variacions mensuals (agost sobre juliol), el preu mitjà de la vivenda a Espanya dona un repunt del 0,4%, impulsat de nou per les Canàries i les Balears, que van elevar el preu una mitjana del 4,2% respecte al mes anterior. El segueixen els petits municipis d’interior, amb un avenç mensual de l’1,1%, i les capitals i grans ciutats, on el preu de la vivenda es va incrementar una mitjana del 0,5% respecte al mes de juliol. En canvi, els preus van baixar a l’agost a les àrees metropolitanes (-1,6%) i a la costa mediterrània (-0,6%).