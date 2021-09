La direcció del Banc Sabadell va traslladar dimarts passat als sindicats la intenció de realitzar un ERO que implica la sortida de 1.900 treballadors, el 12,9% de la plantilla a Espanya. D’aquests, 1.615 sortirien de la xarxa de sucursals i dels serveis administratius centralitzats, mentre que els 285 restants perdrien els llocs als centres corporatius de Sant Cugat del Vallès, Barcelona i Madrid, així com a les oficines centrals de les direccions territorials.

Els directius dels representants de la plantilla ho van comunicar després que la companyia anunciés el dilluns l’obertura d’un procés per implementar una nova retallada de la plantilla, que se suma a les 1.800 sortides per prejubilació que les parts van pactar a finals de l’any passat.

L’entitat ha insistit, en els darrers dies, que el seu objectiu és arribar a un acord amb els representants dels treballadors i assenyala que l’ERO inclourà tant prejubilacions com baixes incentivades. Assegura que primarà la voluntarietat, encara que si no es cobreixen les places previstes, es podrien dur a terme baixes forçoses. A més, ha destacat que el procediment comptarà amb un pla de recol·locacions per als treballadors que surtin, que estarà per sobre dels mínims que marca la llei i que realitzarà l’empresa Manpower.

En una comunicació interna a la plantilla el dilluns passat, el banc va justificar la nova retallada amb l’increment de l’ús de la banca digital per part dels clients.