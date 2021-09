La influència d’Internet i sobretot de les xarxes socials com Youtube o Twitch ha fet que molts joves prenguin nous camins laborals. De fet, segons la XIII Enquesta d’Adecco «Què vols ser de gran?», la professió de «youtuber» apareix com la quarta més desitjada per als gairebé 2.000 nens i nenes espanyols d’entre 4 i 16 anys. Dins d’aquestes plataformes, un dels continguts més consumits són els videojocs.

En aquest sentit, per a Nacho de Pinedo, fundador i CEO de ISDI, els «twitchers» i els «gamers» «són la cara visible d’aquest nou fenomen» i tot i haver-se format a força de prova-error, l’expert assegura que hi ha molts altres aspectes d’aquesta nova professió lligats a la formació en Digital Business als quals el sector educatiu ha d’adaptar-se i crear nous programes formatius que s’adeqüin a les necessitats de mercat i als professionals que volen especialitzar-se en aquestes noves ocupacions de futur.

Comercialització de mitjans, creació de continguts per a xarxes, generació de trànsit, captació i gestió de clients o el data analytics són algunes de les que destaca el conseller delegat de l’escola de negocis, tot assegurant que «qualsevol perfil professional es pot transformar per a aquesta indústria: no hi ha cap barrera. Cal visualitzar-ho com una oportunitat, tenir bona actitud cap al canvi i fer els passos per formar-se».

En aquest sentit, el mercat dels e-sports comença a demanar uns perfils específics per a això entre els quals hi ha els analistes, encarregats d’analitzar el rendiment dels jugadors, les estratègies dels seus oponents i detectar noves promeses entre altres funcions; caster o comentarista de les partides; o especialistes en màrqueting per aconseguir suport de les marques.

Un altre dels perfils més demandats en els últims anys pels equips està més relacionat amb l’entreteniment que amb la competició: el creador de continguts. Encara que moltes vegades les retransmissions són «gameplays», des de l’any passat s’ha pogut veure com a Twitch categories com el «Just Chatting» superen la resta.

Encara que sembli obvi, el jugador professional també és un perfil bastant buscat, ja que tot i necessitar unes característiques bàsiques comunes com la constància, concentració, el treball en equip o la capacitat de resistència a la frustració; també són necessàries unes «skills» molt concretes depenent de cada joc.

Al seu torn, aquests videojocs fan que els propis jugadors desenvolupin aquest tipus d’habilitats toves que estan tan demandades entre el mercat laboral, sobretot en professions digitals. Així ho explica Alberto Marcos, Business Development Manager a Europa de Zero Latency, que assegura que «poden desenvolupar habilitats individuals i socials i permeten adquirir nous coneixements i habilitats motrius, així com el pensament crític, la fantasia, la imaginació i la creativitat».