La pandèmia ha provocat una crisi econòmica sense precedents. Centenars d’empreses han hagut de tancar deixant milers de treballadors sense feina. No obstant això, alguns han aconseguit sortir reforçats d’aquesta situació. Start-ups que neixen amb idees revolucionàries o empreses ja existents que s’adapten per treure el major profit a la crisi. «El sector de l’emprenedoria ha sortit amb bona salut de la pandèmia», assegura Lluís Soldevila, investigador de l’OBS Business School i creador de l’informe «Els emprenedors després de la COVID-19».

L’informe indica que el 2020 van créixer les oportunitats de negoci, les noves idees i l’emprenedoria, i així ho indiquen les dades excepcionalment bones pel que fa a patents (les sol·licituds van augmentar un 16%). De fet, entre gener i setembre de 2020, l’OEPM va rebre també un 30% més de sol·licituds de models d’utilitat (les conegudes com a patents menors), i va tenir un creixement del 2% en sol·licituds de registre per a noms comercials.

«En temps de crisi s’aguditza l’enginy perquè hi ha més necessitat i menys diners, per tant cal optimitzar-lo», assegura Soldevilla com a explicació a aquest auge de l’emprenedoria. «Hi ha hagut un canvi de paradigma, tenim la ment més oberta i se’ns presenten noves oportunitats perquè estem més observadors i intentem solucionar problemes reals i concrets», continua.

Soldevilla destaca que els emprenedors actuals es poden dividir en dos grups: aquells que es van llançar a la piscina a causa de la pandèmia i aquells que ja havien iniciat un negoci abans de l’aparició de la COVID-19. Pel que fa als primers, l’expert assenyala que a molts d’ells la pandèmia els va posar contra les cordes i la seva sortida va ser llançar-se a emprendre. «A aquests els ha costat molt més arrencar i trobar inversió per la incertesa. O la idea era claríssima o sinó potser no era el millor moment», explica. Per la seva banda, aquells que ja tenien un negoci, segons Soldevilla, han hagut de fer algun gir perquè el mercat s’havia aturat. «Han hagut de pivotar, fer petits girs de timó perquè donades les noves condicions, la proposta de valor seguís sent vàlida», afirma.

A més, l’informe de OBS també destaca que el 60% de les startups preveu seguir creixent durant el 2021. No obstant això, malgrat aquestes bones xifres, alguns d’aquests desenvolupaments van sorgir com a resposta directa a curt termini a la crisi i tornaran als nivells normals una vegada que es contingui la COVID-19. No obstant això, altres perduraran, creant una disrupció digital a llarg termini que donarà forma a les empreses en les pròximes dècades. Aquí és on Soldevilla diferencia entre idees conjunturals i estructurals. I posa com a exemple: «Aquells que es dediquen a fer mascaretes han guanyat molts diners, però això d’aquí a 2 o 3 anys s’acabarà, en canvi aquells que han vist que els avis necessiten més assistència i la tecnologia pot ajudar, aquesta és una idea que ve per quedar-se perquè cada vegada hi ha més avis».

En aquest sentit, l’informe indica que alguns dels sectors que semblen tenir més possibilitats de créixer són l’educació en línia, la salut i el benestar, els SAAS i les eines de treball en remot, l’e-Commerce, els jocs en línia, els e-Sports i les plataformes de streaming, la farmàcia i els laboratoris, i els coworkings.

Reptes de futur

Tot i que la pandèmia s’ha revelat com un moment propici per crear nous projectes, ara el realment complicat és fer que l’empresa perduri en el temps. «Estem en un negoci on el 90% de les idees sortiran a la superfície», adverteix Soldevilla. En aquesta línia, destaca que els dos grans reptes a què ha de fer front un emprenedor són: trobar diners i clients. Aquestes dues prioritats segueixen existint després de la pandèmia, però segons l’expert han variat la seva rellevància. «Ara el focus està en trobar nous clients, ha agafat molt més pes, abans de la pandèmia era més important trobar els diners, però ara és més difícil identificar qui són els clients», relata.