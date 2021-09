El Govern estudiarà mesures legals per combatre el preu de la llum que considera "vergonyants", per part de les companyies elèctriques. La portaveu de l'executiu català, Patrícia Plaja, ha assenyalat que "cal lluitar contra l'avarícia" de les empreses. Plaja explica que aquesta és la manera de poder "protegir a la ciutadania", per tal que tothom pugui tenir accés a "un bé essencial". La portaveu del Govern ha reblat que el que cal és "trobar alternatives" a un mercat de l'energia que, remarca, "s'ha mostrat del tot ineficient" . "La situació ens obliga a estudiar les mesures legals a través dels òrgans pertinents davant d'aquest abús", ha assenyalat Plaja.

La portaveu ha reconegut que ara mateix és una "forma d'estudi" per veure quines possibilitats hi ha per fer front al preu de la llum. Aquest ha estat un dels temes que s'ha posat a sobre la taula en la reunió de treball que està fent l'executiu de Pere Aragonès a la Vall d'en Bas on, a més del president i el vicepresident, hi assisteixen els consellers i els directors generals dels departaments.