Amb certa freqüència em pregunto i pregunto quins interessos es protegeixen des de Brussel·les mentre es pretén desmuntar, situació que s’està produint en l'actualitat, l'agricultura i la ramaderia justificant-se amb un ecologisme artificial més que real. S’està donant a entendre, almenys així ho entenc jo, que des dels despatxos de la Comissió Europea estan obstinats a carregar el mussol del canvi climàtic a agricultors i ramaders. Res més lluny de la realitat. Només cal veure els nivells de contaminació durant la pandèmia, que van descendir molt notablement i no perquè els productors d'aliments deixessin de treballar, sinó perquè es va paralitzar el transport i part de la indústria.

És un fet indiscutible que els agricultors i ramaders són els que es preocupen veritablement pel medi rural quan els veiem salvar animals en els incendis o quan treuen els tractors al carrer durant les pandèmies i les «Filomenes».

Desgraciadament, aquest ecologisme artificial de despatx s'estén com la pólvora entre els mitjans de comunicació. I quan un informe tècnic revela les conseqüències que pot tenir l’aplicació d’aquestes estratègies, es publica, com diu el Comitè d'organitzacions agràries i cooperatives de la UE, «mentre la majoria de les parts interessades de la UE estan de vacances anuals, sense cap anunci i amb una comunicació mínima». No hi ha dubte que aquells, agricultors i ramaders, que dediquen tots els seus esforços a la producció d'aliments mereixen més respecte.