La multitasca o multitasking porta temps present a les nostres vides. La capacitat de fer més d'una tasca alhora s'associa amb la productivitat i l'estalvi de temps. Però, és realment efectiva?

Des de fa uns anys tots els professionals vivim lligats a un smartphone que ens dona la falsa il·lusió que podem fer un munt de coses alhora. Sense esmentar que, de vegades, sembla que tot és urgent: sigui el correu electrònic, la notificació que acaba d’aparèixer a la pantalla, el missatge de WhatsApp o qualsevol altra notificació. Segur que més d'una vegada estàs parlant per telèfon amb un client mentre envies un correu electrònic, seguidament respons un whatsapp a un company, mentre sents que ho estàs fent tot bé, potser el client t’ha dit: «M’estàs escoltant?». O t’adones que has enviat un correu electrònic amb faltes d'ortografia o amb frases sense sentit. I és que és normal que hi hagi un problema, perquè no ets un malabarista.

Moltes empreses valoren que els seus treballadors tinguin un «perfil multitasca». I nosaltres mateixos destaquem entre els nostres talents o competències la capacitat de fer més d'una cosa alhora. La qüestió és que ser multitasca no és el mateix que ser polivalent. Això últim sí que es pot considerar com una virtut en la majoria dels casos, sempre que impliqui alternar tasques que realment dominem, no combinar-les, ni simultaniejar.

Per què has d'evitar fer moltes coses alhora?

Així com dos cossos no ocupen el mateix lloc a l'espai, també és físicament impossible per al nostre cervell realitzar més d'una tasca a la vegada, excepte per a activitats automàtiques, com respirar i digerir. El que entenem com a multitasca és bàsicament la tendència del cervell a canviar ràpidament de focus d'atenció.

Fer diverses coses alhora no és gens recomanable, per múltiples raons:

1. Disminueix la teva eficiència. Quan realitzes dues tasques al mateix temps trigues més que si en fas primer una i després una altra, perquè al temps que necessita cada tasca has d'afegir-hi el temps que requereixen tots els canvis d'atenció entre una i una altra.

2. Disminueix la qualitat del teu treball. Els continus canvis d'atenció fan que el teu cervell sigui més procliu a cometre errors. I com més complicades siguin les tasques que estàs executant alhora, més alta serà la probabilitat d’equivocar-te.

3. Augmenta el teu estrès. Aquesta forma de treball incrementa les pulsacions del cor i allibera cortisol, l'hormona que utilitzem per gestionar l'estrès. A més, fa que siguis una persona més distant i fàcil de fer enfadar.

4. Disminueix la teva capacitat de gaudir. Si t'acostumes a viure així, la teva capacitat d’atenció a les coses anirà disminuint i no seràs capaç de gaudir de molts dels esdeveniments que fan la vida interessant.

5. Les dues últimes raons ens porten irremeiablement a una altra conseqüència: les teves relacions se’n ressentiran.

6. És perillós. Mirant una adreça al GPS del telèfon vaig caure pel carrer. Si la distracció l'hagués tingut conduint, imagina't el resultat.

Per evitar caure en el parany de la multitasca, existeixen aquestes tècniques:

1. Crear un calendari amb blocs de temps assignats a tasques, sense distraccions, eliminant les notificacions i el correu electrònic, durant curts períodes de temps.

2. Dedicar cada dia de la setmana a una sola tasca principal: dia de realitzar les factures, dia de reunions, dia de visites comercials, etc.

3. Dient que no a les tasques no necessàries i que no es poden assumir.

4. Treballant amb petites metes buscant només fer pauses entre objectiu i objectiu.