La Seguretat Social va abonar recentment una nòmina estimada de 198,6 milions d’euros en ajudes posades en marxa per la pandèmia de la COVID que arribaran a més de 226.000 treballadors per compte propi. Des de l’inici de la pandèmia, la nòmina total abonada en concepte d’aquestes prestacions suma 7.372 milions d’euros, a la qual se sumen uns altres prop de 3.000 milions en exoneracions de quotes aplicades als treballadors autònoms amb ajudes, segons va detallar a través d’un comunicat el Ministeri que encapçala José Luis Escrivá. A l’agost, la prestació per a autònoms compatible amb l’activitat, destinada a aquells treballadors per compte propi que han vist disminuïda la seva facturació de manera notable, va arribar a més de 83.500 beneficiaris.

Per part seva, més de 141.000 ocupats rebran l’ajuda que es va dissenyar per a protegir aquells autònoms que no compleixen els requisits per a accedir a la prestació anterior (per exemple, per tenir una tarifa plana o no tenir el període de cotització necessari), com ja es contemplava en el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener.

El nombre de treballadors autònoms que reben la prestació per una suspensió temporal de tota l’activitat a causa de resolució de l’autoritat competent es continua reduint aquest mes a causa de l’aixecament de les restriccions en la major part de les comunitats autònomes.

En la nòmina que s’abona, uns 460 autònoms rebran aquesta prestació, als quals cal sumar els 146 que ja la rebien abans del 30 de maig. La prestació específica per a treballadors per compte propi de temporada arriba a l’agost a unes 825 persones.

A més de les prestacions, el reial decret llei 11/2021 sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms contempla exoneracions en les quotes a la Seguretat Social durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre per a aquells treballadors que haguessin percebut alguna de les prestacions extraordinàries fins al 31 de maig. A finals d’agost, 220.000 treballadors autònoms s’han beneficiat d’aquestes exoneracions.

Segons recorda el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, les ajudes dissenyades per als autònoms es van ampliar fins al 30 de setembre després de l’acord amb les associacions representatives del col·lectiu. En el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms es va renovar la prestació extraordinària per suspensió d’activitat.