Amb una taxa de vacunació pròxima al 70% de la població espanyola, el mes de setembre es presenta com el de la fi del teletreball com a figura dominant, però sense abandonar-lo del tot. Als EUA, la propagació de la variant Delta ha portat grans companyies a retardar a gener la tornada a l’oficina. A Espanya, la major part de les grans companyies ja havien iniciat abans de l’estiu un retorn gradual a l’oficina i, amb caràcter general, s’han dissenyat plans flexibles que combinen diferents graus de presencialitat i teletreball de cara al gran retorn de les vacances, a partir de l’1 de setembre.

1. Endesa

En l’elèctrica, fins ara s’ha mantingut a prop de la meitat de la plantilla en modalitat, un 20% acudeix a l’oficina de manera ocasional, en funció de les necessitats i el 30% restant (considerat essencial des de l’inici de la pandèmia) treballa en les instal·lacions de manera presencial. El disseny que adoptarà Endesa a partir d’ara està pendent de l’evolució de la malaltia per a garantir els majors nivells de seguretat, segons fonts de la companyia.

2. Repsol

La tornada de l’estiu no suposarà un gran canvi per a la petroliera, que ja el 2008 va implantar diferents modalitats de teletreball i flexibilitat de la jornada laboral. Després del confinament, els treballadors van començar a tornar a les oficines al maig de l’any passat de manera progressiva fins a aconseguir un límit del 50% de l’aforament biològic de les instal·lacions (aquell que té en compte la distància de seguretat recomanada) i aquest topall es mantindrà de moment. Els equips es van girant.

3. BBVA

A partir del dia 1 de setembre es va posar en marxa un model de treball híbrid basat en la flexibilitat, que de manera general estableix un 40% del treball en remot i un 60% presencial. Segons l’entitat, serà una nova fase d’un model que no és definitiu i que es continuarà adaptant en funció de les necessitats i de les dades sanitàries. Per a escometre aquesta experiència, el banc ha disposat d‘una app de gestió d’espais i límits d’aforament per a administrar les zones de llocs de treball (mitjançant un model host desking, d’«escriptoris calents» utilitzables per empleats diferents) o les reserves de pàrquing, sales de reunions, etc.

4. Telefónica

Una vegada finalitzin totes les mesures excepcionals amb motiu de la pandèmia, els empleats de la companyia tindran l’opció de teletreballar dos dies a la setmana sempre que la seva activitat ho permeti. El col·lectiu amb activitats teletreballables supera els 10.000 professionals a Telefónica España. Al caràcter universal i voluntari del model, s’incorpora també la possibilitat de reversibilitat per qualsevol de les parts, amb motius justificats.

5. CaixaBank

Des del final de l’estiu passat, es va iniciar un pla progressiu de retorn a l’activitat presencial basat en torns alternatius de teletreball i presencial, que va permetre aconseguir, primer, el 20% d’aforament en els centres corporatius i, després, el 35%. En les direccions territorials i en la xarxa comercial es permet un màxim homogeni del 75% i del 100% respectivament. A partir de l’1 de setembre, la presència física en centres corporatius va augmentar fins al 50%.

6. Ajuntament de Barcelona

Al juliol es van fixar les línies generals a seguir a partir de setembre. Les persones que, per les seves tasques, poden treballar a distància, ho podran continuar fent dos dies setmanals i es procurarà que les reunions de treball es facin de manera telemàtica. La negociació d’un marc legal del teletreball està q l’agenda del consistori l’altre, la direcció, normalment divendres o dilluns.

7. Administració de l’Estat

A l’Administració General de l’Estat, el 80% de la jornada global és presencial i el 19% s’exerceix a distància, segons fonts del Ministeri d’Hisenda, que apunten que, de cara a l’inici del nou curs laboral, es portarà a terme un diàleg amb els representants sindicals orientat a un major pes del treball en remot.