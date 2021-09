Durant els vuit primers mesos de l’any s’han registrat 3.941 concursos i 18.720 dissolucions d’empreses a Espanya, segons l’estudi sobre concursos i dissolucions realitzat per D & B. L’increment en el nombre de concursos respecte el mateix període de l’any passat és del 58%, tot i que cal recordar que el 2020, a causa de l’estat d’alarma, es va reduir el nombre de processos. Les dissolucions, per la seva banda, pugen una mica menys, un 29%. Un dels àmbits d’activitat que està patint més la pandèmia és el sector de l’hostaleria. Els concursos en hostaleria creixen un 225% des del gener. Els sectors més afectats pels concursos en el que portem d’any són Comerç, amb 794, i Construcció i activitats immobiliàries, amb 726. L’Hostaleria és el tercer, amb 657, i és el que més suma en aquest període en valor absolut, 455, amb aquest avanç del 225%.

Durant el vuitè mes de l’any Construcció liderava les dades amb 30 concursos, seguit en aquest cas de l’Hostaleria amb 24, que superava per un els 23 del Comerç. Agricultura i Indústries extractives són els únics sectors que retallen el nombre de processos concursals en el que portem d’any, baixen un 27% i un 25% respectivament. A l’agost la reducció va ser generalitzada i només incrementaven les seves xifres Energia, Hostaleria, Intermediació financera i Sanitat.

La xifra de processos concursals registrada a l’agost, 139, és la més baixa de l’any, sent un 38% inferior a la del mateix mes del 2020. Les dades de dissolucions, però, augmenten un 8%, tot i que els 1.561 processos comptabilitzats són també el menor registre d’aquest any. Nathalie Gianese, directora d’Estudis d’Informa D & B, considera que «el mes d’agost ha estat el que menys concursos ha registrat des d’abril de 2020. Això fa que la diferència acumulada amb l’any passat disminueixi per quedar un 58% per sobre, lluny dels números esperats per la COVID-19 a causa de la moratòria concursal».

També es va reduir a l’agost el percentatge d’empreses que presenten al mateix temps el concurs i l’extinció, conegut com a concurs exprés: si al juliol va ser del 67%, a l’agost va caure al 58%, proporció propera al 59% de l’any passat. Durant la resta de mesos de l’any s’havia mantingut per sobre del 60%.

Del total de concursos presentats a l’agost, les microempreses representaven una mica més del 76%, van ser 106. Un 22% pertanyia a la categoria de petites empreses i gairebé un 1,5% a la de mitjanes. Cap gran empresa va iniciar un procés concursal a l’agost.

Les dissolucions augmenten en tots els sectors en l’acumulat anual. Construcció i activitats immobiliàries, amb 4.451, i Comerç, amb 3.622, són els primers. Només Catalunya supera els 1.000 concursos acumulats. Catalunya lidera les dades tant en els vuit mesos transcorreguts, amb 1.117, un augment del 74%, com a l’agost amb 47, un 15% menys. Per darrere d’ella hi ha Madrid, que arriba a 802 en l’acumulat, un 70% més, i a 26 al mes, i València, amb 546, puja un 46%, i 21 respectivament. Totes les autonomies incrementen les xifres de concursos des de l’inici de l’any, excepte Ceuta, que no en té, i Melilla, amb 1, els mateixos que l’any anterior.

Dissolucions

Les dissolucions des del gener les encapçala Madrid, amb 5.209, el 28% del total. Molt per darrere, Andalusia i València, amb 2.522 i 2.212 respectivament. La pujada per a Madrid és del 23% i per a les altres dues el creixement supera el 30%. A l’agost les mateixes comunitats van ser les que més processos van tenir: 494 per a Madrid, 209 a Andalusia i 169 a València.

Les empreses concursades en els primers vuit mesos de l’any comptaven amb 32.370 empleats i una facturació de més de 3.600 milions d’euros, superior als 4.300 milions de les que ho van fer en el mateix període de l’any anterior. A les afectades per les dissolucions treballaven 72.565 persones.