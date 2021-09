El preu mitjà de l’habitatge nou i usat s’ha incrementat un 3,3% des que va esclatar la pandèmia de la COVID i va començar la crisi sanitària, al març de 2020, fins a l’agost d’aquest any, segons dades de Tinsa.

Els grups que mostren un major recorregut a l’alça des de l’arribada del coronavirus són els municipis més petits de l’interior i de la costa atlàntica, amb un augment del 4,5%, i les capitals i grans ciutats, amb un repunt del 4,3 %.

Segons Andrea de la Hoz, analista sènior de Servei d’Estudis de Caixa, la recuperació general avança a un ritme «més avançat del que es preveia» en un context de manteniment dels estímuls econòmics a Europa i dels baixos tipus d’interès. «El mercat residencial s’emmarca en un escenari d’un increment sostingut de preus, demanda creixent i oferta limitada», va afegir De la Hoz.

Les dades de Tinsa mostren a més que el preu de l’habitatge va registrar el mes d’agost un increment interanual del 5,2% i un avanç mensual del 0,4%.

Les illes lideren els augments interanuals de preus, amb una pujada respecte l’agost de 2020 del 7,9%, seguida dels petits municipis de l’interior peninsular i de la costa atlàntica, on l’habitatge s’ha encarit un 7,1% en l’últim any. A continuació se situen la costa mediterrània, amb un avanç interanual dels preus del 6,1%; les àrees metropolitanes (+4,9%) i les capitals i grans ciutats, on els habitatges són un 3,8% més cars que a l’agost de 2020.

«La comparació amb un període de majors caigudes, concentrades en el segon semestre del l’any precedent, llança elevades taxes de variació interanual, que s’emmarquen en una tendència alcista que es consolida sense retrocessos mes a mes per als diferents agregats geogràfics», va assenyalar De la Hoz.