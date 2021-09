El president del Govern, Pedro Sánchez, va assenyalar en una entrevista a El País que quan acabi el 2021 els espanyols veuran que hauran pagat per la llum el mateix que el 2018. Sánchez reconeix que «estem treballant amb un pla per arribar a un compromís concret, i és que a finals de 2021 els espanyols facin la vista enrere i vegin que han pagat en la factura de la llum una quantia similar a la que van pagar el 2018. Aquest és l’objectiu i el compromís: que tots els ciutadans amb un consum mitjà a finals del 2021 paguin una quantia semblant a la que van pagar el 2018, lògicament amb l’IPC descomptat».

A l’entrevista, el president del Govern assenyala que s’han posat en marxa reformes estructurals i que a hores d’ara estudia la creació d’«un consum mínim vital» per intentar rebaixar el preu de l’electricitat. No obstant això, Sánchez admet que una cosa és l’evolució del preu majorista del mercat de l’energia i una altra és el rebut de la llum. «El rebut el paguem mensualment. El que no té sentit és plantejar el debat diàriament, perquè no paguem la llum diàriament», explica.

La proposta del Govern és esmorteir l’evolució d’aquest preu majorista: «Primer, amb reformes estructurals, amb una aposta decidida per les energies renovables, no només per qüestions de canvi climàtic, sinó perquè és més barata». De cara al futur, el president afirma que «els mercats de futur elèctrics estan ja dient que Espanya, el 2022 i 2023, gràcies a les renovables, va tenir uns preus inferiors a França i a Alemanya». També recorda que s’ha rebaixat l’IVA del 21% al 10%. Amb aquesta mesura, diu, «s’està beneficiant 28 milions de consumidors i 2,8 milions d’empreses. Suposa un esforç de minva de recaptació de l’Estat en 1.400 milions d’euros. Això amorteix en un 12% l’evolució del rebut de la llum».

D’altra banda, el preu mitjà diari de l’electricitat al mercat majorista va baixar ahir per tercer dia consecutiu, fins als 128,70 euros per megawatt hora (MWh) des dels 134,89 euros MWh que va marcar dissabte. No obstant això, suposa el diumenge amb el preu de la llum més alt de la història a Espanya.

En concret, el preu de la llum d’ahir suposava 26 euros més que el del diumenge anterior, el 29 d’agost, quan se situava en 102,03 euros MWh i triplicava l’existent fa un any, quan es va registrar un preu mitjà diari de 43,97 euros per MWh. D’aquesta manera, el preu de l’electricitat tornava a baixar després d’haver marcat un rècord rere l’altre entre dilluns i dijous, segons Europa Press.