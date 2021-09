El Banc Sabadell ha plantejat als sindicats un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de 1.900 treballadors. Un 86% dels afectats, equivalent a 1.639 empleats, serà de la xarxa d'oficines, mentre que la resta seran dels centres corporatius. L'expedient afectarà també 500 sucursals. En concret, la companyia preveu tancar 320 oficines i convertir-ne 180 en un model de "caixa avançada", segons fonts coneixedores de la negociació. Aquesta és la proposta que ha traslladat l'empresa aquest dimarts als sindicats, rebutjada "amb la màxima rotunditat".

La trobada d'aquest dimarts és la segona de les quatre reunions previstes entre la Representació Legal dels Treballadors (RLT) i els responsables de relacions humanes i relacions laborals de l'entitat, prèvies al període formal de negociacions que s'obrirà un cop es constitueixi la taula de negociació.

El rebuig dels sindicats

En la reunió d'aquest dimarts, el Banc Sabadell ha entregat un avanç de l'informe tècnic, però CCOO ha criticat la "falta de concreció i anàlisi" en les explicacions. "El que trobem a faltar és la justificació dels salaris milionaris de la direcció o perquè hi ha suficient solvència per repartir un 30% del benefici en dividends", ha criticat en un comunicat.

El sindicat ha recordat que l'objectiu d'aquestes reunions és intentar obrir vies alternatives per evitar un ERO o minimitzar-ne els efectes i ha acusat l'empresa de "mala fe negociadora" i de "faltar el respecte" a la representació dels treballadors i la plantilla.

Davant aquesta situació, el sindicat ha assegurat que negociarà "fins a on faci falta" per la defensa de l'ocupació de tota la plantilla del Banc Sabadell, un sistema de prejubilacions i baixes incentivades, "l'absoluta voluntarietat" d'adscripció a l'ERO, condicions de sortida beneficioses per als empleats i mesures "no traumàtiques".

Per la seva banda, la UGT ha assegurat que "no hi ha cap causa que justifiqui" l'ERO i ha destacat la "incompatibilitat" de l'expedient amb les últimes notícies de l'entitat. El Banc Sabadell ha contractat gairebé 200 nous gestors per a la xarxa d'oficines aquest exercici i té previst repartir dividends quan l'acció pugi. Així mateix, el sindicat ha denunciat que la direcció de l'entitat financera no hagi presentat altres opcions, com l'adhesió voluntària a un pla de desvinculacions.

La sortida dels 1.900 treballadors del banc suposa una retallada del 12,5% de la plantilla. La mesura de l'ERO està emmarcada dins el pla estratègic presentat el maig passat pel conseller delegat del Banc Sabadell, César González Bueno, que contempla ajustos d'uns 100 milions d'euros fins al primer semestre de 2022. A banda de la reducció de plantilla, l'entitat també preveu una transformació del seu model de banca "retail" i assolir uns beneficis al voltant dels 700 milions d'euros el 2023.