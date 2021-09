El sector immobiliari ha passat per la crisi de la covid sense despentinar-se. El mercat està molt actiu i això queda reflectit en el preu dels habitatges, que durant el segon trimestre va créixer tant a la província com a la ciutat de Girona. Segons dades dels Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària (API), un habitatge a la capital de les comarques gironines ja val 211.920 euros de mitjana, la xifra més cara des del 2011 i un 18% més que fa un any, i el metre quadrat ha pujat un 12% respecte el 2020, fins als 2.249 euros.

Al conjunt de la província els preus mitjans són més modestos, però també han experimentat un creixement respecte al trimestre anterior (un 0,35% més), i també des del 2020 (un 8,35% més). Segons les darreres dades, un immoble valia de mitjana 186.550 euros i el metre quadrat se situava en 1.993 euros.

Les compravendes tant a la província com a la ciutat de Girona han baixat respecte al trimestre passat, una situació que el president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona, Joan Company, atribueix a una normalització després d’un primer trimestre inusual. «Aquells eren números que venien per la paralització de la pandèmia; la baixada trimestral és la normalització d’aquella situació, però el mercat està molt actiu i preveiem una tendència a l’alça de cara als propers mesos».

Company opina que el bon moment del sector a pesar de la pandèmia es deu al fet que «la gent va necessitada de canviar de pis, de buscar espais més oberts i familiars... Van a la compra de millora». En aquest sentit, explica que els segments de pisos més cars són els més actius actualment. I insisteix en el fet que, tot i que el mercat immobiliari està creixent sense parar, la situació no és ni de bon tros com abans del 2008: «La pujada és molt més continguda i els bancs són molt més exigents a l’hora de donar crèdit».