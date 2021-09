Pedro Sánchez s’ha compromès al fet que, al final de 2021, el cost total del rebut de la llum sigui similar al del 2018. Per a aconseguir-ho, el Govern prepara un pla que posarà en marxa de manera «imminent». Així ho van anunciar les vicepresidentes Nadia Calviño i Teresa Ribera i la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, que ahir van assegurar que estan preparant una sèrie de propostes «estructurals i altres a curt termini» que permetin recudir la factura energètica. Ribera, responsable de Transició Ecològica, va apuntar que el Consell de Ministres aprovarà un paquet de mesures en les pròximes setmanes que permetin esmorteir l’encariment del preu de la llum.

Coincidint que ahir el preu de la llum ha escalat fins als 132,65 euros per megawatt hora (MWh), sent el dilluns més car de la història a Espanya, Ribera va assegurar que l’objectiu del Govern és buscar una manera per «fixar el preu de la llum al marge del mercat majorista». Per això, la vicepresidenta tercera va apuntar que algunes de les mesures passen per l’enfortiment de la cobertura a consumidors vulnerables o la creació de mecanismes alternatius perquè les empreses amb un pes important en el sector hagin de vendre l’energia a petites comercialitzadores a un preu que es fixi per subhasta.

No obstant això, Rivera va defensar que l’executiu porta mesos treballant en aquesta problemàtica i que al llarg de l’estiu s’ha creat una certa «alarma». Segons va dir, la rebaixa de l’IVA del 21% al 10% que va aprovar el Govern al juny i fins a finals d’any, i la suspensió de l’impost del 7% a la generació elèctrica durant l’últim trimestre de l’any ja estan tenint incidència en la factura. A més, Calviño va revelar que Ribera ha mantingut aquest cap de setmana una reunió amb la comissària europea competent en la matèria per a sol·licitar que el marc regulador s’adapta al procés actual de transició ecològica.

Un altre dels fronts en els quals pretén treballar l’executiu és les males pràctiques de buidatge d’embassaments que realitzen les empreses hidroelèctriques. Calviño va assegurar que la intenció de l’Executiu és «utilitzar instruments legals per a posar fi a aquesta mala praxi». Així, va insistir que no es pot permetre que es realitza una gestió «inadequada d’unes concessions públiques que, per raons purament de beneficis de les empreses», repercuteixin negativament en la societat.