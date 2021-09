Amazon obrirà el centre logístic al Logis Empordà del Far-Vilamalla l’any vinent. Serà la primera base de la companyia a la província. L’alcalde del Far d’Empordà, Jaume Arnall, va assegurar que «l’arribada d'Amazon, fruit del treball conjunt entre la companyia i l’equip municipal, és una molt bona notícia tant per al nostre municipi com per a tot l’Alt Empordà i la província de Girona». En aquesta línia, el batlle empordanès va afegir que «al posicionament de la comarca com a important node logístic se li unirà la creació de centenars d’ocupacions directes i indirectes que dinamitzaran enormement l’economia i impulsaran les oportunitats laborals dels nostres residents».

Per la seva banda, Amazon va subratllar que la inversió «ajudarà a satisfer la demanda dels clients i farà costat al creixent nombre de petites empreses independents que venen a Amazon i utilitzen el seu servei d’emmagatzematge i lliurament». El director d’Amazon Customer Fulfillment a França, Itàlia i Espanya va remarcar que «estem orgullosos d’ampliar les nostres operacions a Espanya amb aquest nou centre logístic per respondre a la creixent demanda dels clients, fer millor costat als petits venedors independents i continuar creant llocs de treball d’alta qualitat».

Múltiples centres d’operació

La companyia compta amb múltiples centres d’operacions a Catalunya: tres centres logístics -al Prat, Martorelles i Castellbisbal- un centre de distribució a Barberá del Vallés, set estacions logístiques -situades a Rubí, Montcada i Reixac, Mollet del Vallès, Parets, Tarragona i dues a Barcelona- i un centre urbà, situat a Barcelona. Amazon ja compta amb més de 30 centres d’operacions en tota Espanya i aquest mes començaran a funcionar dos nous centres logístics a Illescas (Toledo) i Corvera (Múrcia). La companyia ha anunciat aquest dimarts també l’obertura d’un nou centre logístic a Onda (Comunitat Valenciana).

Les inversions acumulades a Espanya per part d’Amazon des del 2011 ascendeixen a més de 6.800 milions. Amazon, que ocupa més de 12.000 persones a Espanya, no ha especificat el nombre de contractes que suposarà el nou centre logístic de Girona. Amazon calcula que duplicarà en dos anys la seva plantilla fixa a Espanya, passant dels 7.000 empleats amb els quals comptava a la fi de 2019 a més de 15.000 a la fi de 2021.

La multinacional nord-americana assegura que ofereix llocs de treball per a persones «amb tota mena d’experiència i formació, des de perfils per a aquells que busquen la seva primera ocupació fins a experts en logística, desenvolupament de «programari» i personal d’oficina. Amazon busca perfils per a llocs de treball en camps com la logística, enginyeria informàtica, gestió de proveïdors i comptes, desenvolupament de negoci, recursos humans, finances, etc. Amazon va invertir 11.500 milions de dòlars a nivell mundial el 2020 en iniciatives relacionades amb la covid per ajudar a mantenir la seguretat dels seus empleats i fer arribar els articles als clients, implementant més de 150 canvis en els processos.