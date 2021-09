El preu mitjà de l’electricitat en el mercat majorista (pool) s’ha situat per a divendres, 10 de setembre, en 152,32 euros per megavat hora (MWh), la qual cosa suposa un encariment del 7,5% respecte al màxim de 141,71 euros que va marcar per a aquest dijous. Aquest preu, que a Espanya s’usa per calcular la tarifa regulada a la qual estan acollits prop d’11 milions d’usuaris, més que triplica al que va marcar el pool el segon divendres de setembre de l’any passat (46,96 euros), segons dades de l’operador del mercat OMIE. Per franges horàries, el preu no baixarà en cap moment de 146,29 euros, que és el que es pagarà entre les 5.00 i les 6.00 de la matinada, mentre que el cost més car se suportarà de 21.00 a 22.00, quan el MWh es pagarà a 159,31 euros.

Per la seva banda, la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF) creu que és necessari accelerar el calendari de subhastes renovables i revisar a l’alça els objectius del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) per a permetre un major impuls de l’energia fotovoltaica en el sistema que contribueixi a reduir la pujada i volatilitat dels preus de l’electricitat. «Apostar per l’energia solar és la via correcta per a aconseguir resultats permanents i a llarg termini en la rebaixa del rebut de la llum», va assenyalar el director general de UNEF, Jose Donoso a través d’un comunicat.

En la seva opinió, l’energia fotovoltaica és una gran oportunitat per a abaratir la factura de la llum, ja que Espanya té un avantatge competitiu enfront de la resta de països de l’entorn que ha d’aprofitar per a aconseguir preus d’electricitat competitius per a la seva indústria i per als seus ciutadans. Segons UNEF, la tecnologia solar pot contribuir a una reducció tant del preu final de l’electricitat com de la seva volatilitat, en tenir una estructura de costos que disminueix l’exposició del consumidor final als preus dels combustibles fòssils.