Telefónica ha tancat 59 centrals de coure a Catalunya com a part del seu pla de digitalització i de transformació de la xarxa per oferir millor connectivitat a través de la fibra. Segons va explicar l’empresa en un comunicat, s’han clausurat 33 centrals a Barcelona, 10 a Tarragona, 8 a Girona i 8 a Lleida. Cada central nova de fibra dona servei al mateix nombre d’accessos que s’atenen des de quatre centrals de coure, mentre que ocupa només el 15% de l’espai. L’objectiu del pla és completar la cobertura de fibra amb una xarxa totalment digital i impulsar que tots els clients es passin a la fibra, així com complir amb els objectius mediambientals de Telefónica.

«Una vegada més, Telefónica, que amb el seu desplegament de fibra ha contribuït en gran manera a situar Espanya com el país europeu amb més fibra òptica, desenvolupa la seva activitat d’acord amb les necessitats que porten els nous serveis i la nova generació de telefonia mòbil 5G», va assegurar el director d’Operacions de la companyia, Pablo Ledesma.

El tancament de les centrals de coure va començar l’any 2016. Des de l’inici del seu pla de tancament, Telefónica ha tancat ja 1.000 centrals de coure a Espanya, desmuntant 65.000 tones de cable, reciclant 7.140 tones de RAEEs (residu d’aparells elèctrics i electrònics) i altres elements. L’empresa també ha reutilitzat més de 128.000 targetes en la seva xarxa, i ha estalviat al voltant de 1.000 Gwh (355.000 tCo2, equivalent a plantar sis milions d’arbres).

En paral·lel, Telefónica ha aprovat una reorganització corporativa per a desenvolupar una nova àrea d’Estratègia i Desenvolupament, amb l’objectiu de liderar el procés de transformació tecnològica i impulsar la consolidació de la companyia, segons va informar en un comunicat.

Al capdavant d’aquesta àrea estarà Mark Evans, que es manté en el Comitè Executiu de la teleco. Segons va destacar Telefónica, Evans ha aconseguit fites com el creixement dels beneficis d’O2 al Regne Unit durant cinc anys consecutius, a més de contribuir a l’èxit de la recent fusió entre O2 i Virgin Mitjana, la major operació corporativa en la història de l’empresa. L’àrea d’Estratègia i Desenvolupament englobarà les competències en matèria d’estratègia, M&A i digitalització. Al capdavant de l’estratègia corporativa continuarà Luis Rivera, mentre que Juan Azcue mantindrà les seves responsabilitats en M&A. Per part seva, el chief digital officer de l’empresa, Chema Alonso, liderarà l’àrea d’Innovació, Data, Plataformes i Productes i Serveis Digitals.