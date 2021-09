Les ofertes d’ocupació de les empreses amb exigència de titulació de Formació Professional arribaran al 50% del total en un termini de quatre anys, segons una anàlisi elaborada pel grup d’experts convocats per l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada.

El 2020, els títols universitaris van deixar de ser els més sol·licitats en les ofertes d’ocupació publicades per les empreses espanyoles i, per primera vegada, van ser superats per les titulacions de formació professional, en arribar a percentatges del 33,7% i del 40,1%, respectivament.

El passat mes de juliol, la consultora independent Strategik B&M Consulting va realitzar el rànquing dels millors centres de FP d’Espanya, amb una anàlisi dels 10 principals operadors privats a nivell nacional (CESUR, Medac, Ilerna, Implica, CES, Océano Atlántico, ICSE, AMUSAL, Claudio Galeno i CDS).

L’estudi analitza un doble paràmetre d’aprovats/graduats i incorporació al mercat laboral, que, en el cas de l’operador que es troba en primera posició, CESUR, arriba al 90 per cent, en ambdós criteris, amb un avantatge d’un 10 per cent respecte el seu immediat competidor.

La franja d’èxit se situa així entre el 70 i el 90 per cent en els dos casos entre els tres primers centres, CESUR, Medac i Ilerna, i descendeix a entre el 30 i 49 per cent en les últimes posicions.

Precisament, l’alt grau d’ocupabilitat és un dels elements essencials per explicar que la formació professional estigui experimentat taxes de creixement en els últims anys al voltant del 6 per cent anual, i en els propers anys es preveu un increment d’aquest ritme de creixement , el que permetrà assolir en un termini estimat de quatre anys aquesta cota el 50 per cent en l’oferta laboral que les empreses col·loquin en el mercat.

En concret, l’ocupabilitat se situa per sobre del 70 per cent de mitjana, però algunes titulacions i nivells de formació s’aproximen al 90 per cent d’ocupabilitat.

També està impulsant la formació professional el major reconeixement social, així com la possibilitat d’accedir a treballs estables i ben retribuïts, davant dels graduats universitaris, que triguen de mitjana 10 anys a ubicar-se al mercat de treball, amb llocs inestables i precaritzats, segons un comunicat de l’Institut Coordenades.

Per als analistes de l’Institut, les titulacions universitàries es mantindran en els actuals nivells, en el millor dels casos, sent previsible una significativa reducció.

La formació professional, assenyalen, «mostra uns nivells de flexibilitat i de proximitat a la realitat laboral en el món empresarial que li està permetent dissenyar un catàleg d’especialitats enganxades al terreny de l’ocupació, de les necessitats reals de les empreses i del desenvolupament professional dels estudiants».

En un context en què «el canvi tecnològic avança a velocitat de vertigen» i «al mateix ritme canvien les habilitats i competències dels professionals en les empreses», sostenen que «de moment és la formació professional la que està liderant l’aproximació a les necessitats reals de competències i habilitats que tenen el mercat de treball».

Escassetat de professionals

D’altra banda, constaten que «en un bon nombre d’empreses hi ha una escassetat crònica de professionals en determinades especialitats, sobretot les lligades al sector mecànic, que havien quedat relegades davant l’impuls d’altres especialitats més tecnològiques».

Tal com apunten els analistes, «aquesta escassetat en aquestes àrees concretes està creant un nou model d’especialista, els experts en mecatrònica, amb una nova configuració de competències i habilitats que atrau un nombre cada vegada més gran d’estudiants que tenen totes les característiques per esdevenir una elit dins el món de la formació professional».