En realitat, la paraula terratrèmol o el seu símil en anglès disruption no és un terme que es pugui veure associat amb assiduïtat als bancs centrals. No obstant això, a mesura que els grans bancs centrals del món avancen cap a una possible introducció de les seves pròpies divises digitals, és indubtable que el sistema financer mundial podria patir un terratrèmol rellevant.

Efectiu, però digital:

L'acrònim clau per entendre la situació actual de les divises digitals dels bancs centrals és el CBDC, acrònim de Central Bank Digital Currencies. Aquestes noves monedes serien una nova forma d'efectiu digital creada per reemplaçar l'efectiu físic.

No és el mateix divisa digital que criptodivisa:

En qualsevol cas, és important precisar que les divises digitals no s'han de confondre amb les criptodivises, encara que aquestes últimes estiguin lligades o associades a un actiu subjacent, com les stablecoins, o estiguin recolzades per una cadena de blocs (blockchain) com poden ser el Bitcoin o l’Ethereum.

Per contra, les CBDS o divises digitals no són més que el que s'anunciava: una forma digital de divises emesa i recolzada per un banc central i registrada en una comptabilitat centralitzada. Tot això és essencial en la liquiditat digital o digital cash.

Per què es parla ara tant de les CBDC?

La resposta a la pregunta de per què es parla tant de les divises digitals dels bancs centrals és perquè fins a un 86% dels bancs centrals estan treballant per emetre la seva pròpia moneda digital.

Digital cash a Europa i Estats Units:

Les previsions indiquen que el Banc Central Europeu (BCE) aviat podria anunciar els seus avanços i la Reserva Federal de Boston, una de les que composen la FED, estaria preparada per avançar en un dels seus dos projectes d'investigació sobre les CBDC de la mà del Massachusetts Institute of Technology (MIT), que està desenvolupant FedNow, un sistema de pagaments que podria debutar l’any 2023 i que podria solucionar alguns dels problemes actuals.

Quines són les claus per entendre l'interès en les divises digitals?

1. La sobirania monetària. Les xarxes de pagaments privades s'han estès amb rapidesa. A mesura que guanyen quota de mercat, aquestes xarxes podrien convertir-se en un sistema de pagaments primari. Per tant, els bancs centrals estarien preocupats per la possibilitat que els diners poguessin circular gairebé exclusivament per aquestes xarxes, cosa que podria suposar una amenaça per al seu control de sistema monetari global.

2. L'estabilitat financera. La potencial fallida d'una xarxa o plataforma privada dedicada a proporcionar diners digitals podria impactar a tot el sistema de pagaments i desestabilitzar el sistema financer. Si bé els reguladors han fet passos per poder mitigar aquests possibles riscos, no poden eliminar-los completament. Per tant, si els bancs centrals emetessin les seves pròpies divises digitals podrien d’aquesta forma garantir la seva seguretat com a mitjà de pagament.

3. La inclusió financera. L'augment de les xarxes privades podria excloure segments de la població com poden ser totes aquelles persones o mercats poc o gens bancaritzats. Una CBDC, tal com farien uns diners físics, pot estar disponible d'una manera més global i proporcionar una major inclusió financera.