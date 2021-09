Com ha estat la seva sortida a borsa a Nova York? Com valora l’impacte que ha tingut?

Deixant de banda el tema financer, la mateixa sortida a borsa no és l’important. La clau és que hi hagi més empreses que vegin la possibilitat que es pot fer. Si hi ha companyies com la nostra que són líders, internacionals i amb l’oportunitat de créixer, cal sortir. Moltes s’acaben venent a altres més grans que no són locals. Cal saber que hi ha sortides ambicioses, millors per a la companyia i per a l’equip. És el que més emplena.

L’objectiu de la companyia és facturar 1.000 milions el 2025. En quina fase estan?

Estem en el camí. El nostre pla de negoci és posterior a la pandèmia. La pandèmia de coronavirus ha estat nefasta des del punt de vista sanitari i humanitari, però en alguns sectors com el del cotxe elèctric ha actuat com a accelerador. Els fabricants de vehicles han avançat tots els seus plans de producte, han arribat les subvencions dels governs amb el cotxe elèctric i nosaltres, després de l’inici de la pandèmia, hem vist com el nostre negoci accelerava i això en gran part és el que ens ha llançat a sortir a borsa a Nova York amb aquesta ampliació de capital de 730 milions, perquè el mercat ha arribat a un punt d’inflexió. Som líders i per mantenir aquest lideratge i complir amb el pla de negoci sortim a borsa.

El mercat americà és estratègic per a Wallbox?

Per a nosaltres és un dels grans mercats per aportar creixement a la companyia. Europa és el nostre mercat més gran en facturació i seguirà sent-ho durant molts anys. El 2020 Europa va suposar 1,4 milions de vehicles elèctrics, per davant de la Xina, que va vendre 1,2 milions, i dels Estats Units, que no va arribar al milió. Europa és un gran mercat i som líders, però els Estats Units representen una gran oportunitat perquè és un sol país i tenim una solució ideal per al seu mercat. Vam llançar el producte al febrer i a l’abril ja érem els més venuts a Amazon, i esperem que aquest any representi més del 10% de les nostres vendes.

Recentment han anunciat que obren una fàbrica a Texas...

Els mercats nord-americans de l’automoció i l’energia es troben en un punt d’inflexió. L’electrificació de l’automoció s’accelerarà significativament a causa de les iniciatives destinades a complir amb els ambiciosos objectius d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, això augmentarà considerablement la demanda de les nostres solucions de càrrega de vehicles elèctrics i de gestió de l’energia. Aquesta nova fàbrica serà un pas decisiu en la nostra expansió en el mercat nord-americà.

Dominen Europa, creixen als Estats Units... i Àsia?

Una de les nostres grans forces és que som una empresa 100% global. Tenim competidors però cap a nivell global. A Àsia-Pacífic tenim diversos distribuïdors a Singapur, Hong Kong, Tailàndia, Nova Zelanda, Austràlia, i a la Xina tenim una aliança d’empreses amb FWSN.

Com els impacta la globalització i el problema dels microxips?

A nosaltres ens ha impactat, com a molts; però als nostres clients, no. Les nostres fàbriques treballen al costat del centre d’enginyeria. Si hi ha una manca d’un xip treballem per adaptar-ne un altre canviant programari o una part de la placa electrònica. Aquests processos són ràpids perquè els fem nosaltres a casa. Som més àgils i d’aquí a sis setmanes solem ser capaços de donar la solució per seguir produint. No hem deixat d’entregar en 72 hores a cap client. Altres tenen temps d’espera de 16 setmanes.

Quin paper juga la renovació tecnològica a la seva empresa?

El 40% del personal és de R+D. Cada vegada hi haurà més evolucions. Crec que el que acabarà passant és que els fabricants de cotxes trauran els carregadors onboard de l’interior dels cotxes. No té sentit transportar una cosa tan pesada i que té un cost elevat i ocupa espai de bateria, que només s’utilitza quan estàs aturat i recarregant. Els carregadors seran la majoria de corrent continu DC, no hi haurà onboard o seran petits, la càrrega sense fil serà més eficient.

És important estar present en el pertan (Projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica) que ha aprovat el Govern per al vehicle elèctric?

És important, sí. Però en el nostre pla de negoci no està inclosa cap tipus de subvenció. El nostre pla, el que hem presentat després de la unió a través d’una SPAC (empresa d’adquisició de propòsit especial) amb Kensington Capital Acquisition (una operació que valora la companyia en uns 1.500 milions de dòlars, uns 1.200 milions d’euros), inclou el finançament, amb els 730 milions, dels plans de negoci de la companyia; a totes les fàbriques, i fins i tot vam finançar el capital circulant. No cal finançament addicional.

Què pot aportar el pertan?

Té diverses disposicions, diverses propostes, i estem convençuts que Wallbox formarà part d’alguna d’elles. Ja sigui amb la fabricació de bateries o el que sigui. Nosaltres ens veiem més en temes relacionats amb els carregadors i amb la creació d’infraestructura.

Desenvoluparan bateries?

No ens ho hem plantejat. Com a companyia sí estem molt propers en tot allò referent a sistemes d’emmagatzematge. El nostre model Quartz, per exemple, treballa en aquest sentit, amb l’electrònica de potència connectada a la bateria. La companyia està treballant en totes aquestes direccions, amb la càrrega sense fil, també estem desenvolupant temes de R+D amb bateries, però com a negoci no és una cosa que tinguem en ment ara mateix.

Entrarien en el projecte de hub dels terrenys de Nissan a la Zona Franca?

Amb la Zona Franca tenim un bon tracte i el Consorci ens ha recolzat molt amb la nova fàbrica que obrirem. Nosaltres tenim uns temps molt curts i cal obrir-la abans de final d’any. No podem esperar. Però per a mi l’opció de crear un hub aquí a Barcelona és una idea brutal. Com més iniciatives serà millor per a tots.

Espanya està preparada pel que fa a infraestructura?

Sí. Al final s’inverteix molt des d’empreses i companyies energètiques. Plans com els d’Iberdrola (ens han comprat els primers mil supernoves que hem de treure), de més de 60 kW. Totes les elèctriques van en aquest camí i crec que seran les que lideraran aquesta transició energètica de recàrrega pública.

Quin paper juga Wallbox en la transformació energètica?

Nosaltres estem entre l’automoció i les empreses energètiques. Convertim el cotxe en una part de l’energia domèstica. Carregar i descarregar en funció de la fluctuació de preus. Això és una cosa que ens fa diferents.