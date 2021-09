El logotip 100% Raça Autòctona, impulsat pel MAPA per posar en valor els productes de les races autòctones, acull ja sota el seu segell 62 races de les espècies de bestiar boví, oví, cabrum, porcí, aviar i equí, fet que posa de manifest la creixent confiança que dipositen les associacions de criadors de races pures en aquesta figura de promoció. Regulat pel Reial Decret 505/2013, el logotip 100% Raça Autòctona és una iniciativa pionera en els països del nostre entorn per donar a conèixer l'origen racial i l'alta qualitat dels productes ramaders a través del seu etiquetatge. D'aquesta manera, els consumidors disposen de més informació a l'hora d'adquirir els productes procedents de les races autòctones, que es caracteritzen principalment per la seva rusticitat i adaptació al medi en què viuen. La gamma de productes emparats sota aquest logotip és molt àmplia i abasta productes com carn, llet i els seus derivats, i fins i tot astes, plomes, llana o cuir. Un ampli ventall que reflecteix la versatilitat i el potencial que presenten aquestes produccions, que es comercialitzen generalment en canals curts: botigues dels pobles, dels barris, botigues gourmet o de productes sostenibles o diferenciats, comerços o restaurants locals. Una de les prioritats és la conservació de el ric patrimoni genètic de les races ramaderes, amb mesures que s'inclouen en el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes, en el marc del qual hi ha el logotip 100% Raça Autòctona.