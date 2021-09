El secretari general de CCOO, Unai Sordo, va negar ahir la possibilitat que l’augment del salari mínim interprofessional (SMI) s’ajorni fins al gener a canvi d’un augment més important, i va recordar que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va parlar d’un increment «imminent». «És el que toca, perquè amb un augment interanual de l’IPC del 3,3 i un augment estimat del 2,4% a final d’any no és defensable que es congeli l’SMI», va dir. Sordo va afirmar que CCOO «pot negociar els termes d’aquest augment en la mesura que garanteixi 1.000 euros l’1 de gener del 2022», tot recordant, però, que un acord amb la patronal i el govern espanyol donaria «legitimitat» a l’augment i faria molt difícil la reversió.

En una trobada amb la premsa celebrar ahir, el líder de CCOO va considerar que aquest assumpte està «parlat i més que parlat» amb els sindicats i amb una patronal que es tanca en banda a qualsevol pujada del SMI per al que queda d’any.

El Govern només està obligat a consultar als agents socials en matèria de salari mínim, per la qual cosa Sord el va ungir a executar la pujada encara que no obtingui el vistiplau dels empresaris. «No s’explica que no tinguem això el dimarts que ve en el Consell de Ministres», va dir la secretària d’Acció Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, qui a més va confiar que es compleixi la promesa del secretari d’Estat d’Ocupació, Joaquín Pérez Rey, que s’apliqui l’alça amb efectes de l’1 de setembre. Per a Sordo, l’acord és possible amb els sindicats sempre que assumeixi la previsió d’inflació per a 2021. El líder de CCOO va demanar als empresaris exemplaritat social i corresponsabilitat i va considerar «lamentable» que es neguin a la pujada del SMI «amb l’esforç que la població espanyola».