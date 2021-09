L'amo i l'encarregat d'una empresa que fabricava palets situada a Sant Vicent del Raspeig (Alacant) han estat detinguts per tenir a treballadors en condicions de semiesclavitud, amb jornades laborals de fins a 12 hores, salaris aproximats d'entre 0,58 cèntims i 2,5 euros l'hora, sense estar donats d'alta en la Seguretat Social i, segons ha informat la Policia, sota amenaces de mort si protestaven per les seves condicions laborals. Segons informa el diari Información, del mateix grup editorial que Diari de Girona, una de les víctimes va declarar que els descomptaven 25 euros per anar a vacunar-se contra la covid-19.