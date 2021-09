La farmacèutica Hipra amb seu a Amer (Selva) ha signat un acord per al subministrament de 50 milions de dosis de la vacuna contra la covid-19 al Vietnam amb l'objectiu de fer front a la pandèmia. El subministrament es faria efectiu un cop s'hagin realitzat estudis clínics locals i hagin obtingut l'autorització per part de les autoritats del país asiàtic. Segons informen en un comunicat, amb aquest acord de cooperació el Vietnam podrà oferir a la seva població una solució contra la pandèmia i podrà incrementar la taxa de vacunació.

Segons remarquen al comunicat, la vacuna que està desenvolupant Hipra ha despertat l'interès del Vietnam perquè utilitza una plataforma basada en proteïna recombinant que ha estat dissenyada per optimitzar la seguretat i induir una resposta immunitària neutralitzadora del virus. L'adjuvant que s'utilitza és com el que s'ha utilitzat des de fa més de 20 anys en altres vacunes de salut humana, com és el cas de la vacuna de la grip, i que ha demostrat ser segur. Un dels avantatges que ofereix és que es conserva entre 2 i 8 graus, fet que facilita la distribució i logística.

L'acord de cooperació s'ha firmat aquest dissabte a Hèlsinki on s'hi ha desplaçat part de la direcció d'Hipra i diversos representants del govern vietnamita. Hipra subratlla que manté converses contínues amb organitzacions mundials i governs a través d'ambaixades per donar a conèixer els avantatges de la seva vacuna, amb la voluntat d'establir acords que la facin accessible a tot el món per aconseguir posar fi a la pandèmia.