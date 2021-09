L'Índex de Preus al Consum (IPC) ha pujat tres dècimes a l'agost i la taxa interanual se situa en el 3,4%. Segons les dades que ha fet públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la variació registrada és la més alta des del gener i el febrer del 2017, quan es va situar en el 3,4 i el 3,5% respectivament. Després de tres mes seguits mantenint-se al 3,1%, l'IPC interanual ha experimentat una pujada. L'estadística recull que alguns dels grups que han pujat preus han estat els de l'alimentació (1,7%), l'habitatge, aigua i electricitat (que ha passat de l'11,1% al 12,4%), la restauració o l'oci i la cultura, que es manté en negatiu però ha passat de -1,4 a -0,7%. Per contra, cauen els preus de les begudes alcohòliques i el tabac.

Pel que fa la variació mensual, del juliol a l'agost d'aquest any han pujat nou dècimes i ha passat de -0,5% a 0,4%.

A Catalunya, l'IPC anual puja tres dècimes a l'agost

L'Índex de Preus al Consum (IPC) anual a Catalunya ha crescut un 3,1% durant el mes d'agost, segons dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La variació registrada és la més alta des de febrer de 2017 i representa un creixement de tres dècimes respecte a la pujada de preus corresponent al juliol (2,8%). En termes mensuals, els preus han passat del -0,6% al juliol al 0,4% a l'agost. A Espanya, la taxa anual de l'IPC és del 3,3%, quatre dècimes per sobre de la registrada el mes anterior. Aquest increment s'explica especialment per la variació anual de l'11,5% en habitatge, l'increment del 8,8% en transport i l'augment de l'1,9% en aliments i begudes no alcohòliques.

La taxa de variació anual de la inflació subjacent a l'Estat, és a dir, l'índex general sense aliments no elaborats ni productes energètics, ha augmentat una dècima, fins al 0,7%. D'aquesta manera, l'indicador se situa més de dos punts i mig per sota de la taxa de variació de l'IPC general, la diferència més alta des de l'inici de la sèrie, l'agost de 1986.

Per altra banda, la taxa anual de l'IPC ha augmentat a totes les comunitats autònomes a l'agost respecte al juliol. L'increment més pronunciat s'ha produït a Canàries, amb un creixement de sis dècimes. Tot i això, aquesta és la comunitat amb una variació més moderada, del 2,4%, seguida de Madrid (3%) i Catalunya (3,1%).

Catalunya, juntament amb Castella i Lleó i la Comunitat Foral de Navarra, ha registrat el menor augment de la taxa anual respecte al juliol, amb una pujada de tres dècimes.

A Catalunya, el creixement anual dels preus s'explica per l'increment de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles. La variació anual d'aquests productes s'ha situat en el 10% a l'agost, més d'un punt i mig per sobre de la dada registrada el mes passat (8,4%) a conseqüència de l'augment dels preus de l'electricitat.

Els preus del transport han crescut un 8,9% anual a l'agost, un creixement d'una dècima respecte a la pujada corresponent al juliol (8,8%). Per la seva banda, els preus dels aliments i begudes no alcohòliques han augmentat un 2% anual, tres dècimes més en comparació amb l'increment del juliol (1,7%).

L'ensenyament, les comunicacions i l'oci i la cultura han registrat variacions anuals negatives del -4%, -3,1% i -0,5%, respectivament.