Comexi, empresa especialitzada en la indústria de la impressió i conversió de l'envàs flexible amb seu a Riudellots de la Selva, on és un referent mundial, entra en l'última fase de construcció dels seus renovats centres tecnològics (CTec) de Girona i Miami. La companyia ha invertit un milió d'euros en la remodelació dels dos centres amb l'objectiu d'oferir millors serveis als seus clients, en un clar exemple de la seva aposta per la proximitat, innovació i sostenibilitat a tot el món.

L'empresa, que està present en més de 100 països dels cinc continents, compta amb centres de producció propis a Girona i el Brasil i oficines comercials als Estats Units i Rússia. En l'últim trimestre del 2021 entraran en funcionament els dos nous CTec dissenyats sota els paràmetres de sostenibilitat i consum energètic que distingeixen a Comexi des de fa temps.

Comexi va tancar 2020 amb una facturació de més de 100 milions d'euros i enguany té previst mantenir un creixement superior al 10%

El Centre Tecnològic Manel Xifra Boada, Comexi CTec, de Girona està integrat en el centre de producció de la marca, a Riudellots de la Selva. Disposa d'un espai polivalent de 2500 metres quadrats destinats a la innovació i desenvolupament de projectes I+D, formació, consultoria, demostracions i laboratori industrial. Comptarà amb 9 màquines d'última generació, una zona de preimpressió pionera on col·laboren empreses líders del sector, a més d'un espai per al gravat de planxes offset. El CTec de Girona serà un espai de referència a nivell internacional, no sols pel seu espai i polivalència, sinó perquè serà el reflex del projecte corporatiu de sostenibilitat i indústria 4.0 marcats com uns dels objectius principals de l'empresa.

També a l'octubre, però a Miami (Florida), el CTec de Comexi North America iniciarà la seva activitat amb la instal·lació d'una laminadora i una talladora, a les quals seguirà una CI flexo l'any vinent. Aquest centre respira la mateixa filosofia que el CTec de Girona i suposa un pas més no sols en l'expansió nord-americana de la companyia, sinó també en la proximitat i el desenvolupament de solucions a mesura de manera àgil per a clients nord-americans. El centre tecnològic, que consta de 1000 metres quadrats, es convertirà en un espai polivalent únic per a la formació, la recerca i la demostració industrial, que ho situaran com el referent de l'envàs flexible en el mercat nord-americà.

Noves oficines als EUA

La presència als Estats Units de Comexi es veurà reforçada no sols amb aquesta gran instal·lació de CTec, sinó també amb noves oficines i un magatzem de recanvis i una inversió logística de més d'un milió de dòlars estatunidencs.

En paraules d'Albert López, Manager Global del centre tecnològic, “nostres CTec de Girona i Miami són la resposta natural a una necessitat latent en el mercat, així com un exemple de la importància que té la innovació en el nostre sector des de fa molt temps. Gràcies als renovats centres tecnològics oferim la millor solució a mesura per al seu negoci als nostres clients de tot el món, responent d'aquesta manera a la confiança que dipositen en nosaltres”.

Comexi CTec va iniciar les seves activitats al juny de 2010 a Girona amb un curs Advanced de flexo per a clients d'Orient Mitjà. El centre tecnològic va néixer amb el mateix objectiu que manté avui dia, transferir coneixement als clients de Comexi. Des de l'inici, Comexi CTec ofereix assessorament de diferents tipus i tecnologies, i formació presencial, personalitzada a casa del client, i online. Amb el transcurs del temps ha incorporat també el suport a client a nivell de proves industrials, R + D i el suport a la innovació.

El nou Centre Tecnològic de Comexi mostrarà les eines més avançades en la digitalització dels processos i workflows de treballs per a printing i converting. Una d'aquestes eines és Comexi Cloud, una plataforma digital que aporta solucions als clients per a millorar el rendiment de la seva planta mitjançant l'anàlisi de dades de producció en temps real, la qual cosa els permet construir i desenvolupar fàbriques intel·ligents. Comexi Cloud ha reinventat la forma en què els impressors i els convertidors gestionen tots els processos, ja que és la plataforma en línia més completa del mercat per a visualitzar, compilar, analitzar i emmagatzemar totes les dades.

Els CTec de Girona i Miami compten amb una plantilla de 18 membres que s'encarreguen de l'execució dels diferents serveis del centre tecnològic, així com del desenvolupament d'aquests nous espais.

Comexi compta amb una dilatada experiència en la fabricació de béns d'equip per a la indústria de la conversió de l'envàs flexible. Líder a nivell mundial, està integrada per cinc línies de producte: impressió flexográfica, impressió offset, laminació, cort i serveis digitals.

La companyia compta amb un total de dues plantes de producció: una a Riudellots de la Selva (Girona, Espanya) i una altra a la ciutat de Montenegro, en l'estat de Rio Gran do Sul (el Brasil). A més, té dues oficines locals a Miami (els EUA) i Moscou (Rússia). Així mateix, disposa de representants en més de 100 països.