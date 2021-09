El Govern va posar en marxa ahir el seu pla de xoc per frenar l’escalada en el rebut de la llum, amb reduccions tributàries i contenció de determinats beneficis del sector.

El Consell de Ministres va aprovar un Reial decret llei per complir el compromís adquirit pel president del Govern, Pedro Sánchez, i mantenir la factura final de l’electricitat dels consumidors aquest 2021 en el mateix nivell que 2018. L’executiu estima que la rebaixa en el rebut fins a cap d’any serà del 22%, encara que arribarà al 30% per efecte de les mesures tributàries acordades, va explicar la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera.

La norma, que es du a terme quan està previst un nou rècord del megawatt per hora (MWh) avui amb 172,78 euros (20 euros en un dia), combina mesures generals, que beneficien a tots els consumidors, amb específiques de major incidència en els consumidors vulnerables, les famílies, les pimes i el teixit industrial, així com el medi ambient i els territoris pròxims als grans embassaments. Ribera va destacar que el Govern incideix sobre la part que pot i «respectant la normativa comunitària», no sobre el mercat majorista, que està disparat en tota Europa. També va assegurar que es «respecta la rendibilitat de les empreses del sector» i «pensant en el benefici de les famílies i les empreses».

Cobrir costos

A més de mesures conjunturals, com rebaixar l’impost especial de l’electricitat del 5,11% al mínim del 0,5% i suspendre fins a final d’any l’impost del 7% sobre la generació elèctrica; augmenta en 900 milions d’euros l’aportació de la recaptació de les subhastes de CO2 destinada a cobrir costos del sistema elèctric fins als 2.000 milions durant l’exercici.

A més es baixen temporalment els ingressos extraordinaris que està provocant l’elevada cotització del gas en algunes centrals elèctriques.

Al seu torn s’incrementa la protecció dels consumidors vulnerables, les famílies i les pimes, en establir un subministrament mínim vital que prohibeix el tall del servei per impagament als beneficiaris del bo social elèctric durant sis mesos addicionals als quatre ja existents.

L’Índex de Preus al Consum (IPC) ha pujat tres dècimes a l’agost i la taxa interanual se situa en el 3,4%. Segons les dades que va fer públiques l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la variació registrada és la més alta des del gener i el febrer del 2017, quan es va situar en el 3,4 i el 3,5%, respectivament.

Després de tres mesos seguits mantenint-se al 3,1%, l’IPC interanual ha experimentat una pujada. L’estadística recull que alguns dels grups que han pujat preus han estat els de l’alimentació (1,7%), l’habitatge, aigua i electricitat (que ha passat de l’11,1% al 12,4%), la restauració o l’oci i la cultura, que es manté en negatiu però ha passat de -1,4 a -0,7%. Per contra, cauen els preus de les begudes alcohòliques i el tabac.

Nou dècimes en un mes

Pel que fa la variació mensual, del juliol a l’agost d’aquest any han pujat nou dècimes i ha passat de -0,5% a 0,4%. A Catalunya l’IPC també ha pujat (en aquest cas, un 3,1%) durant el mes d’agost.

La variació registrada és la més alta des de febrer de 2017 i representa un creixement de tres dècimes respecte a la pujada de preus corresponent al juliol (2,8%). En termes mensuals, els preus han passat del -0,6% al juliol al 0,4% a l’agost.

Al conjunt d’Espanya l’escalada dels preus de l’electricitat va portar l’índex de preus de consum al 3,3% interanual a l’agost, quatre dècimes més que al juliol i la taxa més alta des de la tardor de 2012, segons la dada confirmada ahir per l’INE.

L’organisme detalla que darrere d’aquest increment dels preus hi ha l’alça del 34,9% de l’electricitat en taxa anual en un mes en què el preu majorista de la llum va batre rècord.

La dada confirma, en el cas de la taxa interanual, la xifra avançada a la fi del mes passat per l’INE. Amb aquest repunt, amb el qual l’IPC anual encadena la seva vuitena taxa positiva consecutiva, la inflació se situa en nivells desconeguts des de fa gairebé nou anys.

Sisè mes consecutiu a l’alça

Amb aquesta taxa d’agost, la inflació encadena el sisè mes consecutiu a l’alça superant taxes del 3% que no aconseguia des de la tardor de 2012 quan va ser del 3,5% a l’octubre i del 3,4% al setembre. També van tirar a l’alça dels preus a l’agost els aliments i begudes no alcohòliques, amb un 1,9%, dues dècimes per sobre de la de juliol, a causa de l’increment de les fruites, enfront de la baixada de l’any passat.

Pel que fa al transport, un altre dels grups amb major pes en l’evolució de la inflació, va incrementar la seva variació tres dècimes, fins al 8,8%. Destaca en aquesta evolució l’augment dels preus dels automòbils, que van descendir en 2020, i, en menor mesura, dels carburants.

Quant a la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), va augmentar una dècima, fins al 0,7%, més de dos punts i mig per sota de la de l’IPC general, marcant la diferència més alta entre totes dues taxes des del començament de la sèrie, a l’agost de 1986.

Per comunitats, la taxa anual de l’IPC va augmentar en totes les comunitats autònomes a l’agost respecte a juliol. Pel que fa a la taxa mensual, els preus van pujar un 0,5% també per l’increment dels preus elèctrics.

a.sa.a/p.allendesalazar. madrid