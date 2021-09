Vodafone Espanya ha anunciat aquest dimecres que iniciarà un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per acomiadar 515 persones a l'Estat. El reajustament del 12% de la plantilla de l'operadora es produeix després de dos exercicis amb pèrdues acumulades de 876 milions d'euros. L'empresa de telecomunicacions argumenta la decisió per les «desafiants condicions» del mercat espanyol, amb una competitiva oferta low-cost. Els acomiadaments es concentraran principalment en les àrees encarregades de comercialització amb particulars i empreses, però es desconeix encara l'afectació territorial. Els sindicats han rebutjat l'ERO, que creuen que «intenta tapar» que els dirigents de Vodafone «no són capaços de reconduir» la companyia.

En un comunicat, els representants dels treballadors han recordat que l'empresa ja porta 3.500 acomiadaments acumulats en quatre EROs, «una xifra que hauria de fer posar vermell a qualsevol gestor». Vodafone ha posat sobre la taula la «necessitat de millorar el rendiment operatiu accelerant l'estratègia de transformació digital», a l'hora d'argumentar la decisió. «Des de fa alguns anys, la intensitat competitiva en preus i la deriva cap a les tarifes de baix cost a Espanya ha provocat una forta caiguda dels ingressos i un important deteriorament dels marges», continua l'operadora. Amb la retallada de llocs de feina, Vodafone vol ajustar les àrees més operatives, canals comercials, productes i serveis per «adaptar-se al voltant del mercat». Alhora, ha assegurat que té el compromís de crear nous perfils de feina a Vodafone Espanya al llarg de l'any vinent per «liderar la transformació que el sector està vivint» en àrees com el 5G.

Els sindicats han carregat durament contra aquest nou expedient de regulació d'ocupació que és el quart que s'ha presentat recentment i han avisat que «examinaran amb detall» els arguments de l'empresa. En un comunicat, UGT lamenta que s'hagin posat «a la picota 500 llocs de treball de la màxima qualificació tecnològica» i han constatat el «fracàs» de la normativa laboral a l'hora de proporcionar «sostenibilitat a un sector clau», com el de les telecomunicacions. Per l'organització sindical, l'ERO anunciat per Vodafone és el «colofó» d'un camí que es va iniciar fa dues dècades, durant les quals ha desaparegut «gairebé la meitat de l'ocupació de les operadores a l'Estat». Segons el sindicat, l'actual legislació és «estrepitosament lesiva» i promociona «un model parasitari».

«Mentre els legisladors i reguladors continuïn premiant les operadores de baix cost, emparant un model injust i irracional, serà impossible que les noves tecnologies s'instal·lin a la nostra economia», han dit. En aquest sentit, han criticat que la classe política valori «el miracle de la fibra òptica», tot assegurant que «de res serveixen les infraestructures si es menysprea a les persones que les fan possible». El procés de consultes de l'expedient s'iniciarà a finals de setembre i s'allargarà un mes.