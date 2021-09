La compravenda d'habitatges a Catalunya ha crescut un 40,2% al juliol en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons les dades del Col·legi Notarial de Catalunya. En concret, en aquest mes s'han realitzat 10.791 operacions, una xifra molt superior a les 7.695 executades el juliol de 2020. En el període d'abril a juliol d'aquest any, el nombre de compravendes ha crescut un 24,9% i ha passat de 8.095 a 10.791 operacions. Per la seva banda, la concessió de préstecs hipotecaris per a l'adquisició d'habitatges ha augmentat un 82,3% anual al juliol, fins a 8.299.

"Les dades posen de manifest que la situació es normalitza després de l'impacte inicial de la pandèmia. Encara veiem un cert efecte rebot de signatures que es van posposar mesos enrere. En l'àmbit de les compravendes i préstecs hipotecaris, els pròxims mesos preveiem que la tendència serà mantenir les dades alcistes, encara que possiblement més moderadament", ha assegurat el degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín.

Per altra banda, el preu mitjà per metre quadrat ha caigut un 2,1% interanual al juliol. En concret, s'ha situat en 1.803 euros el metre quadrat, un descens de 39 euros respecte al mateix mes de l'any passat.

La constitució de noves societats també ha augmentat al juliol, amb un creixement del 6,1%. D'aquesta manera, Catalunya s'ha situat com una de les cinc comunitats autònomes amb un major increment anual. En concret, el nombre de societats constituïdes ha estat de 1.947 al juliol, 112 noves societats respecte al mateix mes de l'any anterior.