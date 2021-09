L’Associació Espanyola d’Accionistes Minoritaris d’Empreses Cotitzades (AEMEC), va rebutjar ahir les mesures del govern espanyol per reduir el preu de la llum. En un comunicat, l’organització va amenaçar de portar l’executiu als tribunals per «dany patrimonial» contra els accionistes i per «expropiació». «La decisió acordada», apunta AEMEC, «constitueix una confiscació o detracció econòmica del compte d’explotació de les nostres empreses, de manera que ens trobem en termes amplis davant d’una expropiació» que hauria de tenir una «oportuna compensació». «En cas contrari», afegeixen, «estaríem més bé davant un supòsit de dany patrimonial als accionistes, amb les conseqüències jurídiques que d’aquí podrien derivar-se».

L’entitat assegura que les empreses «no són ens abstractes» i acusa l’executiu de Pedro Sánchez d’haver aprovat un paquet de mesures «contra els accionistes» de les elèctriques.

Paral·lelament, el Govern francès va anunciar ahir el pagament d’un xec de 100 euros per a uns sis milions de llars modestes del país amb la finalitat d’ajudar-los a afrontar la pujada dels preus de l’energia.

L’ajuda serà pagada de manera automàtica al desembre per a totes aquelles llars que compleixin les condicions que demà, dijous, detallarà el primer ministre, Jean Castex.