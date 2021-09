El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, va avançar ahir en una roda de premsa que espera que l’ocupació superi «amb escreix» els nivells precovid durant el setembre, amb 80.000 afiliats més. Per Escrivá, les dades fins a mitjans de mes són «extraordinàriament positives» i mostren que la recuperació econòmica és «enormement vigorosa». «Si a l’agost ja vam arribar a nivells prepandèmia, durant el setembre els superarem amb escreix», va dir. Pel que fa als ERTO, calcula que hi haurà 250.000 treballadors afectats, 20.000 menys que el mes anterior. El ministre d’Inclusió va avançar que en la negociació de la nova pròrroga dels ERTO la prioritat no serà incentivar la reincorporació sinó la formació.

Escrivá va remarcar que en els últims quatre mesos s’han reincorporat 300.000 treballadors que estaven en un expedient temporal, una «reactivació extraordinàriament intensa».