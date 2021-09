El Govern va arribar ahir a un acord amb els sindicats per pujar el salari mínim interprofessional (SMI) dels actuals 950 euros fins als 965 euros (en 14 pagues); és a dir, 15 euros de pujada; segons van confirmar les dues parts en un comunicat conjunt. Les centrals van acabar acceptant l’última proposta de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, després d’un dia d’intenses negociacions del més alt nivell entre Treball, Moncloa i els màxims dirigents sindicals. I amb la patronal fora de l’entesa, coherent amb el seu rebuig des del principi d’assumir qualsevol increment i sent el primer gran «no» dels empresaris al Govern de la legislatura. L’increment de l’1,6% entrarà en vigor a data d’1 de setembre i es queda per sota de l’IPC, en plena escalada i actualment en el 3,3%. Uns 1,5 milions de treballadors es veuran beneficiats amb aquesta pujada, que no evitarà que perdin poder adquisitiu aquest any.

L’acord es va fer esperar i durant tota la jornada d’ahir es va allargar aquesta agonia d’un pacte que estava pràcticament tancat però al qual no totes les parts li acabaven de donar el «sí». Quinze euros que arriben 15 dies després que Pedro Sánchez anunciés una pujada «imminent» del salari mínim.

Les centrals es resistien a donar per bo l’increment de 15 euros, tot i que sobretot recelaven del compromís de tot l’executiu d’assumir increments majors en els propers dos anys i acabar aconseguint un SMI de prop de 1.050 euros el 2023. Compromís, per altra banda, que apareix en l’acord de coalició. Finalment, les centrals han acceptat el vot de confiança que els demanava Díaz, que no ha pogut donar-los garanties que d’aquí a dos mesos, quan tornin a posar-se a negociar la pujada del 2022, el Govern estigui disposat a arribar als 1.000 euros que les centrals demanen.

En el joc de cessions que és una negociació, totes les parts han acabat deixant-se alguna cosa. Treball tira endavant una pujada a la qual ja s’havia compromès des de gener i que finalment només tindrà una vigència de quatre mesos. Ho fa sense el suport patronal, tot i que aconseguint arrossegar l’ala més conservadora del Govern, que no veia amb bons ulls un increment aquest any. A principis d’aquesta setmana no hi havia una posició conjunta dins de l’executiu i els més contraris advocaven per una pujada d’entre 10 i 12 euros i que comencés a aplicar-se a l’octubre; segons expliquen diverses fonts del diàleg social. Finalment les centrals han acceptat aquest acte de fe que els demanaven des del Govern i han renunciat als 25 euros que demanaven inicialment.