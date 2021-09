L’Ajuntament de Girona ha autoritzat la llicència d’obres que Nestlé ha demanat per remodelar els magatzems i implantar noves línies de producció de la seva fàbrica Dolce Gusto. El consistori ha donat llum verda a aquestes inversions, que pugen a un total de 1,3 milions d’euros, mentre que la durada dels permisos serà de tres anys.

En concret, l’Ajuntament ha concedit dues llicències: una per instal·lar un sistema de climatització en part d’un magatzem, per valor de 361.480 euros. L’altra és per implantar noves línies de producció per un cost total de 968,715 euros. La companyia alimentària no va donar detalls sobre aquesta última inversió, però sí que va certificar la seva intenció de «remodelar alguns magatzems» a la planta de Nescafé Dolce Gusto. Aquesta instal·lació es va inaugurar el 2009 i va costar 44,2 milions d’euros. Actualment fabrica al voltant de 2.800 milions de càpsules anuals, la gran majoria destinades a l’exportació.

De fet, la planta de Dolce Gusto forma part d’un enorme complex industrial on també s’hi fabrica cafè soluble sota la marca Nescafé. La fàbrica gironina és un dels llocs del planeta amb una major concentració de grans de cafè. Cada any hi arriba aproximadament l’1% del cafè verd d’arreu del món, una matèria primera que es processa per fer cafè soluble, descafeïnat i cafè en càpsules.

La fàbrica va tancar l’any passat amb una producció de 82.000 tones de cafè, un rècord històric des de la seva creació l’any 1968. La pandèmia va potenciar el consum dels seus dos productes estrella, les càpsules monodosi i el cafè soluble que es ven als supermercats. Durant l’exercici anterior també es va posar en funcionament la caldera de marro, una tecnologia que permet convertir els pòsits del cafè en biocombustible per generar el vapor d’aigua necessari per fer el cafè soluble.

Sostenibilitat

El juny passat el director general de Nestlé España, Jacques Reber, va va referir-se a aquesta infraestructura de 17,2 milions d’euros per remarcar el compromís de la multinacional alimentària amb la sostenibilitat, durant una trobada organitzada per EAE Business School i APD, en el marc del cicle Directius pel Mó. «En les deu fàbriques que tenim a Espanya, en els últims 10 anys ja hem reduït les emissions un 11%, i el 100% de l’energia elèctrica que comprem a la xarxa procedeix de fonts d’energia renovables», va afirmar durant l’esdeveniment.

Reber va dir que la seva missió com CEO d’una gran companyia és «accelerar el full de ruta de la sostenibilitat» en la seva empresa, i col·laborar amb tota la indústria del sector alimentació.