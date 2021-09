Què és la blockchain i per a què pot servir? Aquesta tecnologia, famosa per estar darrere del funcionament del Bitcoin, té un gran potencial per àmbits molt més diversos que les criptomonedes. Aixìo va quedar més que demostrat ahir a la fira BxCat, celebrada al Parc Científic i Tecnològic de Girona, i on es va reunir la indústria de la blockchain catalana per divulgar les possibilitats d’aquesta tecnologia tan disruptiva.

El més important de la blockchain, també coneguda com «cadena de blocs», és que garanteix que les dades que emmagatzema (ja siguin diners o qualsevol altre informació) i qualsevol transacció quedi verificada i sigui immutable. És a dir, que no pugui modificar-se en un futur, evitant així el frau.

«L’hem de veure com la màquina que dona confiança a la nova internet, en la seva conversió de la xarxa de la informació a la del valor», afirma el president del CBCat, Quirze Salomó. «Les seves possibilitats són infinites; cada vegada el blockchain ens sorprèn creant-ne de noves», subratlla Salomó.

La fira va acollir una cinquantena de ponències i debats on es van compartir tota mena d’aplicacions basades en blockchain que avui ja són una realitat: des de la identitat digital o votació digital, fins a l’alimentació, la propietat intel·lectual, els esports o el reciclatge.

A la BxCat ambé hi van participar una vintena d’empreses, totes elles creades a Catalunya, o amb activitat aquí. I, de fet, les 250 entrades disponibles es van esgotar cinc dies abans de la celebració de la fira.

Una indústria a l’alça

El CBCat (Centre Blockchain de Catalunya), amb seu a Girona i organitzador del certamen, va néixer l’any passat amb la missió d’aconseguir «que Catalunya adopti aquesta tecnologia», apunta Salomó. I amb fires com el BxCat, des d’aquest centre tecnològic busquen que aquelles persones que dirigeixen projectes, empreses i institucions «vagin entenent i apropant-se a la blockchain».

De fet, es tracta d’un sector en auge: a l’Observatori Blockchain de Catalunya ja han identificat un ecosistema de més de 80 empreses i institucions que hi estan relacionades a Catalunya, mentre «fa només dos anys n’eren unes 30», apunta Salomó. «És un mercat que s’està accelerant», va remarcar el president del CBCat.

«L’ecosistema català d’empreses especialitzades en blockchain no ha parat de créixer en els darrers anys i el BxCat és un espai idoni per donar-se a conèixer, explicar el seu projecte i crear sinergies», va constatar el director general d’Innovació i Economia Digital de la Generalitat, Daniel Marco.

Per la seva banda, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va remarcar la importància d’aquesta fira per la ciutat: «de ben segur que iniciatives com aquesta ajudaran a atreure empreses i talent», va afirmar Madrenas.

La UdG, clau per crear talent

Justament en aquest sentit es va pronunciar Quirze Salomó, que va remarcar que «la indústria de la blockchain necessita molt talent». Respecte d’aquesta qüestió, Salomó va deixar clar que «en aquests moments hi ha un dèficit de talent». «Hi ha molts projectes que necessiten professionals i no els tenen».

Per això, el president del CBCat va defensar que «la Universitat de Girona és clau per nosaltres», especialment per impulsar «la creació de nou talent que conegui la tecnologia blockchain», va subratllar Salomó.

El CBCat, actiu des de desembre

El Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), impulsat per la Cambra de Comerç de Barcelona i la Generalitat i amb seu a Girona, va néixer el desembre passat. El seu objectiu és promoure i divulgar el potencial de la tecnologia blockchain, casos actuals d’aplicació i possibilitats futures, per impulsar-ne l’adopció a Catalunya.

Un dels seus projectes més destacats fins ara ha estat, precisament, la prova pilot Obrir Girona, per garantir la reobertura segura de l’oci, l’esport i la restauració. La iniciativa buscava crear espais segurs, de Molt Baixa Capacitat de Contagi (MBCC).

Per accedir-hi, calia demostrar que s’estava vacunat, s’havia passat la malaltia i es tenia anticossos o s’han fet un test d’antígens amb resultat negatiu en les últimes hores. Això s’acreditava amb un certificat protegit mitjançant la tecnologia blockchain. El certificat es generava en una aplicació i havia de ser validat per una farmàcia. En cas de necessitar passar el test, la prova es faria també amb la supervisió d’un farmacèutic.