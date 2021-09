Grifols ha acordat l’adquisició per 1.100 milions d’euros de la totalitat del capital social de la farmacèutica Tiancheng Pharmaceutical Holdings, propietària del 90% de les accions ordinàries i de l’1% de les accions preferents de la companyia alemanya Biotest. En paral·lel a aquesta transacció, Grifols llançarà una opa per adquirir en efectiu la resta de les accions ordinàries i preferents de Biotest per 43 i 37 euros, respectivament, i així intentar aconseguir la totalitat del capital, segons va informar ahir la companyia catalana a la CNMV.

Biotest és una empresa del sector de la salut que cotitza a la borsa i està especialitzada en hematologia i immunologia clínica innovadora, amb una cartera de R+D que inclou noves proteïnes plasmàtiques, que complementen la cartera de productes de Grifols. L’operació valora Biotest en 1.600 milions d’euros. Les dues companyiessumaran 7.000 miions en ingressos i 2.000 milions d’ebitda (abans d’impostos i interessos). Segons Grifols, aquesta adquisició reforçarà la seva posició al sector de les teràpies plasmàtiques, accelerarà i ampliarà la seva cartera de productes i la seva presència comercial, i permetrà millorar la seva rendibilitat i ingressos per litre de plasma. En aquest sentit, Grifols ampliarà i diversificarà el seu subministrament de plasma amb la incorporació dels 26 centres de donació de plasma de Biotest a Europa i reforçarà les seves operacions i ingressos a la regió EMEA (Europa, Orient Mitjà i Àfrica).

Una vegada completada la compra de Tiancheng, Grifols posseirà indirectament 17.783.776 accions ordinàries de Biotest, representatives del 89,88% del capital amb dret a vot, i del 44,94% del capital total, i 214.581 accions preferents de Biotest, representatives del 0,54% del capital total.