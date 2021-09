La fira BxCat, que divulga els usos i el potencial de la tecnologia blockchain, va exhaurir totes les 250 entrades disponibles en la seva primera edició, que es va celebrar ahir al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.

Els organitzadors, el Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), amb seu a Girona, ja ha anunciat que l’esdeveniment es repetirà anualment. Així, l’any que ve, la segona edició del BxCat tindrà lloc els dies 4 i 5 de maig, i canviarà d’escenari, celebrant-se a la Fira de Girona. «Tindrem un aforament molt superior, i podrem oferir un esdeveniment encara més complet que el d’aquest any», va avançar el president executiu del CBCat, Quirze Salomó. De fet, ahir l’edifici Narcís Monturiol va quedar petit, tant a l’auditori com a les zones d’exhibitors.

«És la trobada on la indústria de la blockchain explica a tots els catalans el que es pot fer amb blockchain. És una fira divulgativa, per persones que vulguin saber més sobre la blockchain, que vulguin contactar amb projectes, per inversors, per qualsevol persona motivada al món de la blockchain», va afirmar el president executiu del CBCat.

Ahir, la fira va comptar amb la participació de més de vint empreses com a expositores, i vora una cinquantena de conferenciants, entre ponències i taules rodones.

Al llarg de la jornada es van tractar temes tan diversos com la identitat digital, la traçabilitat, les finances descentralitzades, la sostenibilitat, la veracitat de les dades i, fins i tot, l’esport. Tot plegat, àmbits en què la tecnologia blockchain també està demostrant ser útil.