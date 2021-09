El preu mitjà diari de l’electricitat en el mercat majorista tornarà a baixar aquest diumenge fins als 146,57 euros el megawatt hora (MWh), la qual cosa suposa una reducció del 8% respecte a aquest dissabte i del 22% en relació amb l’últim màxim històric que es va aconseguir el dijous.

No obstant això, el preu de l’electricitat d’avui serà el cinquè major preu de tota la sèrie històrica, sent un 1,6% superior al del mateix dia de la setmana passada i fins a un 272% més que en la mateixa jornada de fa un any.

Segons dades de l’operador de mercat elèctric designat (OMIE), recollits per Europa Press, el preu més alt d’aquest diumenge es donarà entre les 21.00 i les 22.00 hores, quan aconseguirà els 187,92 euros/MWh, mentre que el més baix es registrarà entre les 16.00 i les 17.00 hores, tram horari en el qual baixarà a 137,69 euros.

La rebaixa en el preu d’aquest diumenge està en línia amb els descomptes que solen produir-se els caps de setmana per la menor demanda. Les mesures aprovades pel Govern no tenen impacte en aquest preu de cotització, sinó en les factures que reben els consumidors.

Després de batre sengles rècords històrics tant al juliol com a l’agost, setembre s’encamina ja a experimentar el mateix camí, batent setmana rere setmana els preus més alts de tota la sèrie històrica, encara que relaxant el seu preu els caps de setmana, quan hi ha una menor demanda. En concret, a l’agost, i en plena onada de calor, el preu va anar marcant un nou rècord darrere l’altre, provocant que el preu mitjà del mes aconseguís els 106 euros/MWh, el més car de la història, seguit de juliol, que ja va marcar un altre rècord, amb un preu de 92,4 euros. En el marc d’aquesta crisi, el Govern ja ha aprovat un pla de xoc perquè aquest descontrol en els preus de cotització no es traslladi en els consumidors.