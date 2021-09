La reobertura i reactivació de l’economia propiciada per la vacunació a partir del segon trimestre ha estat per sobre del que s’esperaven els experts i, en conseqüència, les previsions de creixement d’aquest any i els següents s’estan revisant a l’alça en les últimes setmanes. Així ho ha fet aquest dimarts el Banc d’Espanya, que calcula ara que el PIB espanyol creixerà un 6,3% el 2021, un 5,9% el 2022 i un 2% el 2023, per sobre del que s’esperava al juny, moment en el qual les previsions eren del 6,2%, 5,8% i 1,8%, respectivament, i que al seu torn superava l’augurat al març (6%, 5,3% i 1,7%). La seva estimació és, així, lleugerament superior a la del consens d’analistes privats per a aquest any (6,2%), però inferior a la del Govern (6,5%).

El més significatiu és la previsió del PIB per al 2022. L’organisme considera que l’economia espanyola recuperarà el nivell previ a la pandèmia «al voltant de mitjans del 2022» i el superarà en 2,5 punts percentuals a finals del 2023. La recuperació està essent més ràpida, doncs, del que es preveia: al juny, es calculava que al nivell prepandèmia s’hi arribaria «en l’últim tram» de l’any que ve i que el PIB sobrepassaria en 1,9 punts aquest nivell al tancament del 2023.

Malgrat aquestes dades, Espanya té una recuperació més lenta que el conjunt de la zona euro, l’activitat de la qual tornarà als nivells prepandèmia a finals del 2021. Aquest fet es deu que la covid-19 va afectar amb un pes més gran al sector dels serveis i particularment al turisme. El PIB, així, estava encara al juny 6,8 punts percentuals per sota del 2019, mentre que en la unió monetària aquesta bretxa havia caigut ja a 2,5 punts.

L’acceleració de l’economia es traduirà en una reducció més ràpida de l’atur, tot i que encara en nivells molt alts. El Banc d’Espanya calcula que l’atur mitjà anual baixarà del 15,5% de l’any passat al 15,1% aquest exercici, el 14,3% el 2022 i el 13,3% el 2023, per tant, se situarà per sota dels nivells previs a la pandèmia «al voltant de mitjans del 2022», en lloc de fer-ho a «finals» d’aquell any. Això, a més, no es produirà per una baixada de la població activa, que pel contrari experimentarà un «lleuger repunt», sinó per un creixement de les hores treballades (8,1% el 2021, 5,6% el 2022 i 1,7% el 2023). L’atur, a més, tancarà el 2023 en el 12,8%, per sota del nivell del desembre del 2019 (13,8%). En conseqüència, l’organisme preveu que el dèficit públic es redueixi un 3,5% aquest 2021 fins al 7,6% i arribi al 3,5% el 2003. El deute, per la seva banda, baixarà des del 119,9% del tancament de l’any passat al 117,9% aquest exercici i al 114,3% el pròxim i el següent (120,1%, 117,9% i 118% anterior).

El Banc d’Espanya apunta que la incertesa s’ha reduït, però que continua elevada i que la realitat podria ser més positiva o negativa que els seus càlculs.