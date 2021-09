El món està sacsejat per una pandèmia que no només ha provocat devastació humana i econòmica, sinó que ha intensificat les tremendes diferències entre rics i pobres, tant dins dels països com entre nacions. El món s’enfronta una emergència climàtica que, com adverteixen els experts, s’acosta perillosament a la humanitat a un punt de no retorn. Són les dues grans crisis, però no les úniques en un moment també de persistents conflictes, auge de règims autocràtics, amenaces tecnològiques i bretxes de gènere, generacionals i digitals, que emmarquen i marquen la celebració aquest any del debat de l’Assemblea General de Nacions Unides. A aquesta cita que es va iniciar ahir a la seu de l’organisme a Nova York va arribar per primera vegada com a president dels Estats Units Joe Biden per realitzar una crida a la unitat amb la qual busca recol·locar el seu país en un paper de lideratge després de quatre anys de política aïllacionista de Donald Trump.

El repte, però, es veu complicat per les reticències, crítiques i frustracions que han despertat globalment les accions del líder demòcrata, especialment en política exterior. La decisió unilateral de fixar la data de retirada de l’Afganistan i la caòtica execució d’aquesta retirada va disparar la incomoditat entre aliats. La tensió amb França ha arribat a cotes inèdites després de l’anunci per sorpresa la setmana passada d’una aliança amb Austràlia i Regne Unit per a un acord de defensa. I són sobretot l’estratègia de la Casa Blanca cap a la Xina de la qual forma part aquest acord AUKUS, i les tàctiques que molts veuen innecessàriament recolzades en la confrontació, les que desperten suspicàcies sobre el compromís de Biden amb una veritable política multilateral i no guiada només pel seu interès nacional.

«Totes les grans potències tenen un deure sota el meu punt de vista de gestionar acuradament les seves relacions per no passar de competició responsable al conflicte», va dir. «Els EUA competiran vigorosament, liderarem amb els nostres valors i la nostra força i estarem amb aliats i amics i ens oposarem a intents de països més forts de dominar els més febles o fer canvis territorials per la força, coacció econòmica, explotació tècnica o desinformació. Però no busquem, insisteixo, no busquem una nova guerra freda, un món dividit en blocs rígids», va continuar. «Els EUA estan preparats per a treballar amb qualsevol país que fa un pas i segueix la resolució pacífica dels nostres reptes, fins i tot si tenim profunds desacords en altres àrees».

Per part seva, el secretari general de l’ONU, Atonio Guterres, va assegurar que «ens trobem al caire d’un abisme i movent-nos en la direcció equivocada. El nostre món mai ha estat més amenaçat o dividit. Ens enfrontem a la cascada de crisis més gran en les nostres vides», va assegurar el portuguès, a qui no li va faltar on elegir per avalar la seva anàlisi, fent referència espcialment a la pandèmia de COVID-19.