Tot i que la candidata verda a la cancelleria, Annalena Baerbock, ha participat en els tres debats televisats celebrats en les últimes setmanes a Alemanya, es dona per fet que està descartada en la cursa per ocupar la direcció del proper Govern federal. Molts es pregunten què ha anat malament en la campanya dels ecoliberals perquè les enquestes els descartessin fa setmanes de la lluita per la cancelleria, que ha quedat així en mans del candidat socialdemòcrata, Olaf Scholz, i del democristià, Armin Laschet.

El poder verd ha patit una davallada en la fase clau de la contesa: les enquestes els col·loquen ara entre el 15% i 17% d’intenció de vot, quan fa uns mesos van arribar al 25%. Seran un partit clau per formar un govern de coalició, però quedaran a les portes del seu objectiu de disputar l’elecció als dos grans històrics partits de la República Federal, que ja no estan en disposició d’obtenir resultats per sobre del 30%.

La figura central

La figura de Baerbock és central per entendre el que ha passat amb Els Verds en els últims mesos: la jove política de 40 anys és una figura fresca i impetuosa que contrasta amb els seus contrincants, els dos homes nascuts dues dècades abans que ella, i amb carreres polítiques més llargues i consolidades. Aquest ímpetu l’ha portat a cometre errors no forçats.

Poc després de la seva nominació com a candidata, Baerbock va haver de reconèixer que havia registrat tard al Bundestag ingressos addicionals al seu salari com a diputada federal. Després van seguir més errors no forçats: mitjans alemanys van destapar que la candidata verda havia inclòs algunes imprecisions al seu currículum oficial.

Més enllà dels errors, Els Verds també s’han hagut d’enfrontar a una campanya de desgast públic protagonitzada sobretot per mitjans conservadors més pròxims editorialment a posicions de la CDU-CSU o dels liberals de l’FDP.