Arturo Simon era un instal·lador d’Olot que, a la segona dècada del segle passat, va posar la majoria de les primeres bombetes elèctriques que hi va haver a les cases de la capital de la Garrotxa. La Primera Guerra Mundial i l’escassetat de subministres que va provocar, perquè la majoria del coure i altres matèries primeres disponibles a tot Europa es van destinar a fer munició, Simon va pensar que la solució seria que ell mateix fabriqués els portabombetes. Així, l’any 1916, va néixer Simon que avui en dia, amb la família mantenint-ne el cent per cent de la propietat, s’ha convertit en un grup amb presència a una quinzena de països (amb centres de fabricació propis en deu d’aquests), quatre mil treballadors i una previsió de 295 milions d’euros de facturació per a aquest 2021. Una expansió, amb punts forts a mercats com el xinès o el marroquí, que no ha deslligat la firma dels seus orígens garrotxins com ho demostra la inversió de 15 milions d’euros que Simon ha fet a la seva fàbrica d’Olot per, en paraules del director general de la companyia Esteban Bretcha, és «estar a l’avantguarda dels processos productius i marcar un referent per al nostre teixit industrial internacional des de la Garrotxa».

La planta d’Olot, que ocupa a 280 persones i que assumirà part dels treballadors recol·locats pel tancament de la de Riudellots, pot fabricar ara 10 milions de productes l’any «pels cinc o sis milions» que tenia de capacitat abans de ser «reforçada amb la tecnologia més avançada» que, al mateix temps, li ha permès reduir molt tant el consum energètic com la utilització de plàstic. Així, per exemple, en l’embalatge dels productes, el plàstic ha desaparegut totalment: ara tots es fan en paper reciclat. «Els quinze milions d’inversió a Olot han estat tant en maquinària com en tecnologia, perquè hem renovat la manera de produir, però també la cultura empresarial», va explicar Albert Pérez, director d’operacions, de la companyia, que al costat d’Esteban Bretcha, van fer d’ahir d’amfitrions d’una visita a la fàbrica d’Olot a diferents mitjans de comunicació. «Ara la planta rep la matèria primera i la transforma completament, sense necessitat de dependre d’altres fàbriques o proveïdors», va dir Pérez posant l’exemple d’una línia de producció integrada que permet produir un mecanisme cada 1,2 segons.

Millors números que el 2019

Amb quinze anys d’experiència a Simon, i després d’haver passat per la direcció financera o per la direcció dels negocis al Marroc i l’àrea de l’Àsia - Pacífic, Esteban Bretcha va arribar el novembre del 2019 a la direcció general del grup. «La pandèmia va provocar que el primer semestre del 2020 fos molt complicat, però el segon va millorar amb unes vendes consolidades de 251 milions d’euros, que va ser un 9% menys que el 2019», va detallar Bretxa que va xifrar en 295 milions d’euros la facturació estimada per aquest 2021 tot i que, per exemple, la històrica planta de la capital de la Garrotxa «només» està treballant a una tercera part de la capacitat total que té després de les darreres inversions.

Simon sempre ha apostat per produir allà on té el mercat. Així, per exemple, més que una lògica de deslocalització o de reducció de costos, la firma garrotxina va obrir una fàbrica al Marroc per vendre els seus productes allà. I el mateix a la Xina o a Polònia. Ara a Olot, amb un potencial de fabricació de 10 milions de productes l’any, la idea és que des de la Garrotxa es cobreixi bàsicament el mercat estatal, sobretot en interruptors i bases d’endolls, però sense descartar que també produeixi per a importar.

«Olot és una fàbrica amb una tecnologia 4.0 que permetrà generar riquesa al territori i, al mateix temps, està pensada per al món, perquè cobrirà exportacions a Europa i a part de Llatinoamèrica», va assegurar Esteban Bretcha que, més enllà del que es produeixi, té clar que a la fàbrica d’Olot ha de ser «el referent que sempre havia estat per a la gent de les altres plantes del grup». «És la nostra planta pilot, el laboratori experimental des d’on impulsar nous sistemes de producció i tecnologies que després volem estendre a la resta del món», va assegurar Bretcha que, més enllà d’Olot, va desgranar la resta d’inversions de Simon que, a través d’una associació amb l’empresa Selba Solutions, també ha entrat en el camp dels punts de recàrrega per a vehicle elèctrics.

A Barcelona, Simon està remodelant la seva antiga fàbrica al Poblenou, un edifici de 10.500 metres quadrats que acolliran les seves noves oficines; i a Madrid està preparant un nou espai per «visualitzar la marca». A escala internacional, aquest 2021 Simon ha comprat el 51% d’una empresa del Vietnam que «ens permetrà millorar la nostra operativa al mercat de l’Àsia - Pacífic que és molt important per a la companyia».