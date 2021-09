La campanya del Govern de Pedro Sánchez per llançar un debat a escala europea sobre l’escalada del preu de la llum i la possible reforma del mercat energètic a la Unió Europea segueix activa. El proper objectiu és portar la pujada del preu de la llum al pròxim Consell Europeu del 21 i 22 d’octubre a Brussel·les. Així ho ha anunciat el secretari d’estat per a la UE, Juan González-Barba, que explica que sol·licitaran la inclusió d’un debat sobre el mercat de l’energia.

Sánchez ja va plantejar el tema a altres dirigents europeus durant la cimera de països del Mediterrani celebrada divendres passat a Atenes. Durant aquella trobada, segons ha relatat el secretari d’estat, va rebre el suport d’altres dirigents, com l’italià Mario Draghi. Precisament, Itàlia estaria preparant també un nou paquet d’ajudes per contrarestar la pujada dels preus.

La intenció del Govern és llançar la discussió entre els Vint-i-set per analitzar «quines són les causes de l’actual repunt dels preus i quins elements de l’actual marc normatiu per a la fixació dels preus és susceptible d’una millora», ha afegit. Espanya, en tot cas, ja ha començat a posicionar-se i ha enviat la seva posició a l’Executiu comunitari.

En aquesta mateixa línia, la Comissió Europea analitza ja la carta, però de moment assenyala que «és aviat per respondre». «Hi ha un diàleg bilateral i el cas espanyol ha sigut molt constructiu», explica el portaveu Frans Timmermans.

A la carta remesa als vicepresidents Frans Timmermans i Margrethe Vestager així com a la comissaria d’energia Kadri Simson, la vicepresidenta primera i ministra d’Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, i la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, avisen que són molts els països que ja estan començant a notar els efectes de la pujada sense precedents dels terços de l’energia. «Si les regles del joc es fixen a escala europea, les solucions també haurien de ser-ho», reivindiquen.

A més de la carta, les vicepresidentes adjunten un document que inclou un conjunt de propostes que hauria de ser «debatut» a la Comissió Europa, com la creació d’una plataforma europea que facilita la compra del gas natural, com s’ha fet amb les vacunes. També reclamen la reforma del mercat elèctric que es vol portar a Europa el tercer dijous d’octubre.

Amb la creació de la plataforma europea, plantegen que es podrien constituir reserves estratègiques per evitar l’exposició de fluctuacions al mercat.

El preu del gas natural és un dels principals motius de l’augment del preu de la llum en el mercat majorista d’aquests últims mesos, juntament amb l’increment del preu dels drets d’emissió de CO2. A la carta, demanen a Brussel·les «adoptar mesures per evitar l’especulació» del mercat de la llum i «traslladar els beneficis de les energies renovables als consumidors». La directiva MiFID II va catalogar els drets d’emissió com a instruments financers, motiu pel qual van començar a entrar en aquest mercat bancs d’inversió que pressionen a l’alta els preus.

La ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va anunciar l’enviament de la carta durant la presentació d’entrega de premis del Club Espanyol d’Energia, on van assistir representants de totes les companyies.