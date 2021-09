Seat i els sindicats han acordat aquest dijous un ERTO per reduir la producció davant de la manca de semiconductors que afectarà entre 482 i 1.276 treballadors de tota la companyia al dia. A la planta de Martorell, l'expedient podrà implicar que deixin de treballar, com a màxim, entre 322 i 1.076 persones al dia, segons la disponibilitat de semiconductors. Així, la línia 1 reduirà mig torn de producció, passant de 2,5 torns a 2 diaris; la línia 2 operarà segons la disponibilitat de semiconductors amb els 3 torns habitual, 2,5 o 2; i la línia 3 funcionarà amb normalitat. L'empresa i els treballadors han pactat que Seat millori la prestació d'atur als afectats per l'expedient. Els que optin per fer formació, podran mantenir el 100% del sou.

L'expedient afecta la globalitat de la plantilla de Seat, unes 11.300 persones, excepte els majors de 55 anys i els treballadors que no hagin generat dret a rebre una prestació d'atur.

L'ERTO estarà vigent des del 27 de setembre fins al 30 de juny, i el gruix d'afectats diaris es cobrirà, en primer lloc, amb voluntaris. Les places que no es puguin cobrir es completaran de forma rotatòria entre la plantilla.

Segons ha explicat Seat, la demanda dels seus models ja arriba als nivells previs a la pandèmia, i per això es vol intentar fabricar el màxim nombre de vehicles que permeti la disponibilitat de semiconductors. D'aquí que l'expedient inclogui una forquilla diària d'afectats que oscil·li entre els 482 i els 1.276 treballadors.

De fet, la xifra de 482 afectats es correspon a l'escenari que permetria tenir els tres torns a la línia 2, mentre que els 1.276 es corresponen a la situació més extrema, que implicaria reduir a dos els torns de la L2. La mateixa línia també podria operar amb dos torns i mig. La línia 1 sempre funcionarà, durant l'ERTO, amb dos torns en comptes de dos i mig, i la línia 3 es mantindrà sempre intacta.