El grup Volkswagen ha llançat una Oferta Pública d’Adquisició (OPA) sobre l’empresa francesa Europcar Mobility Group per 2.500 milions d’euros. L’oferta l’ha realitzat a través de Green Mobility Holding, l’associació estratègica que forma juntament amb el fons britànic Attestor Limited i la plataforma de mobilitat holandesa Attestor Limited. Aquest és un nou pas per a convertir-se en una companyia dedicada a la mobilitat elèctrica i autònoma i la provisió de serveis de mobilitat, deixant de banda el tradicional concepte de fabricant de vehicles. En aquesta línia, Bugatti passarà a formar part de Rimac.

Segons un comunicat d’Europcar, la junta de la companyia ha acollit positivament l’oferta, que Volkswagen va avançar el juliol, i recomana als seus acciones a fer el mateix per al «millor interès per a la companyia, els accionistes i els treballadors». En el cas que finalment l’oferta fos acceptada, Volkswagen esdevindria l’accionista principal amb el 66% dels títols, per davant del 27% d’Attestor i del 7% de Pon Holdings. Es desconeixen els terminis d’acceptació de l’OPA, que fixarà l’Autorité de Marchés Financiers (AMF).