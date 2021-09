La Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya (Confecat) ha mostrat el seu descontentament amb els governs català i espanyol arran de les mesures aprovades durant la crisi de la covid-19. L'entitat considera que les dues administracions han demostrat "una manca de suport flagrant" al sector turístic i afegeixen que la classe política ha tingut "molt poca empatia" amb l'empresariat. De fet, asseguren que la situació actual continua sent "dramàtica" i demanen noves mesures per fer front a la caiguda d'ingressos, com ara posposar l'entrada en vigor de l'increment de l'import turístic –previst pel pròxim 1 d'octubre- o estendre els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) bonificats fins que sigui necessari.

"Malgrat que el sector turístic continua plenament afectat per la manca d'activitats, les administracions es mostren distants amb aquesta realitat, amb decisions que afecten greument el futur de la indústria i el futur dels seus treballadors", assenyala el president de Confecat, Santiago García-Nieto. En aquest sentit, recorda que els mesos de tardor i hivern seran "molt durs" i alerta que encara existeixen "molts factors que llastraran de forma crítica l'activitat".

A més, Confecat subratlla que altres institucions europees han demostrat "més responsabilitat i empatia" per ajudar al sector turístic, "conscients de la importància que aquest pot tenir per a la seva economia i el seu marc laboral".

Menció especial a l'Imserso

El mateix comunicat fa una menció especial de l'Imserso, un programa que ha estat gestionat, segons l'entitat, de forma "lamentable". "De fet, el ministeri d'Afers Socials, responsable del programa, ha declinat i refusat qualsevol intent del sector de reunir-se i treballar plegats", comenten des de Confecat.

Per García-Nieto, cal "una reforma exhaustiva" del programa actual i que es concreti "un nou projecte". En cas contrari, alerta que es poden produir "grans pèrdues empresarials" i posar en perill els més de 40.000 treballadors directes que depenen del programa.