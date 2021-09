La crisi de la immobiliària Evergrande a la Xina ha posat en alerta tots els mercats de capitals al món. Tot i que la insolvència d’aquest gegant asiàtic del sector immobiliari no és a priori comparable a la que va suposar la fallida de Lehman Brothers el 2008, els experts mantenen dubtes raonables a l’hora d’analitzar una situació marcada per les incerteses i una amenaça per a totes les empreses que tenen llaços comercials amb la Xina.

Segons l’opinió d’Alfons Fernández, del Col·legi d’Economistes de Catalunya, la crisi d’Evergrande «ha contaminat ja les borses internacionals» en forma de «dany col·lateral», a conseqüència d’una situació d’incertesa agreujada per l’«opacitat típica» del Govern xinès. En qualsevol cas, aquest expert en economia internacional opina que l’impacte real del cas Evergrande «encara s’ha de veure», amb una incidència directa petita, però un efecte indirecte «que és el que més preocupa» i que és en quina mesura afectarà altres empreses xineses que, com a clients o proveïdors, poden suposar impagaments per a empreses europees. Però en el dia d’avui no es coneixen aquests riscos, tot i que ja es dona per fet que afectarà la banca asiàtica, amb una ona expansiva que sí que tindrà efecte a la Xina, al Japó o a Corea, per exemple.

Per a Joan Tristany, director general d’AMEC (Associació de les Empreses Industrials Internacionalitzades), la crisi d’Evergrande s’engloba en un entorn d’incertesa internacional aguditzat per la pandèmia. Però assegura que «des del 2008, any en què va esclatar la crisi financera, les empreses han treballat per ser més resilients, però òbviament estan «a l’expectativa i observant l’evolució de la crisi i de veure com actua el Govern xinès». Un dels factors més importants és com evoluciona la falta de subministrament de matèries primeres.

Vicenç Hernández Reche, president dels Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) i CEO de Tecnotramit, considera que la crisi «és la punta de llança de la percepció que existeix un hiperescalfament econòmic reflectit en les cotitzacions borsàries» i que «pot tenir efecte dòmino més enllà del sector immobiliari i de l’àmbit xinès». Segons la seva opinió, hi ha la sensació que una crisi d’aquestes dimensions pot afectar la Xina, que, com a màxim importador de matèries primeres i referència del comerç internacional, pot arribar a causar un efecte en empreses occidentals. Hernández Reche, expert en ‘proptech’, també apunta a la influència en la situació internacional que han tingut els dubtes sobre l’aprovació del Congrés dels EUA de l’augment del sostre de despesa i les pujades d’impostos per al pla d’infraestructures. Les retallades dels estímuls de la FED són també un element que obre dubtes sobre la recuperació econòmica postpandèmica.

D’acord amb els comptes del primer semestre del 2021, les últimes que ha presentat el grup, Evergrande va registrar un benefici net de 10.499 milions de iuans (1.389 milions d’euros), un 28,9% menys que en el mateix període del 2020. Per la seva banda, els ingressos es van contraure un 16,5%, fins a 222.690 milions de iuans (29.351 milions d’euros). Malgrat els beneficis registrats, els problemes de la Xina Evergrande es deuen al seu maneig del balanç.

Experts del banc britànic Barclays consideren que «un possible impagament d’Evergrande podria traduir-se en un llast al sector immobiliari», però que «és difícil argumentar que les perdudes de préstecs d’Evergrande suposin un risc sistèmic per al sector bancari». La patata calenta és ara en mans del Govern xinès.