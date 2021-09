Els preus del lloguer a Catalunya han baixat un 5,5% als municipis que van dur a terme una regulació ara fa un any. Així ho ha anunciat el Sindicat de Llogateres després que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya fes públiques les dades del mercat de lloguer del segon trimestre de 2021. Municipis regulats com Blanes, han registrat una caiguda del 7% des del tercer trimestre del 2020, mentre que els preus a Lloret de Mar, no regulat, s’han mantingut a l’alça. Tot i això, a les localitats que no van aplicar una regulació, la baixada és del 2,7%, de mitjana. Des del Sindicat, assenyalen que el tret diferencial entre municipis molt propers i semblants, però amb una variació dels preus alta, no és la covid-19 o el descens del turisme, sinó la regulació dels preus, com és el cas dels dos municipis gironins o la baixada del 5% de Pineda de Mar (regulat) i de l’1% a Calella (no regulat).

Els contractes que han tingut lloc en el darrer any als municipis regulats, el preu del lloguer és d’aproximadament 44 euros mensuals menys, que es tradueixen en un estalvi de 528 euros anuals. A Barcelona és de 912 euros l’any, és a dir, 76 euros al mes.

La nova regulació no desincentiva nous contractes, però sí que el nombre de contractes signats baixa lleugerament aquest segon trimestre, després d’un rècord en contractes nous al període anterior.

El paper de l’administració

Segons apunta el Sindicat, la funció de l’administració, que qualifica de «molt insuficient», és vetllar pel compliment de la llei. Recalquen que la regulació no està obtenint els resultats òptims ni tots els efectes positius perquè «només s’han posat onze multes, durant l’any, per incompliment». Consideren que els preus haurien d’arribar a valors inferiors als que s’han obtingut en aquest segon trimestre del 2021.

A més, davant l’amenaça que la regulació sigui tombada pel Tribunal Constitucional, exigeixen que es defensi la seva continuïtat a la Taula de Diàleg amb el Govern de l’Estat i reiteren que «defensar un habitatge digne és defensar la vida».