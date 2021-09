Girona va rebre fins a 754.665 turistes durant el mes d'agost, un 35% més que en el mateix mes de l'any passat. Tot i això, continua per sota dels nivells registrats en els mesos prepandèmia, concretament un 10,3%. La resta del territori català segueix la mateixa tònica. Catalunya va registrar d'1,9 milions de visitants a l'agost, un 76,3% més que el mateix mes de l'any passat. Malgrat el fort augment, el nombre de visitants va ser un 25% inferior respecte a l'agost de 2019, abans que esclatés la crisi de la covid-19.

Per altra banda, Catalunya es manté com la tercera comunitat més visitada, superada només per les Balears i Andalusia. Del nombre total de visitants, més d'un milió provenien d'altres punts de l'Estat, segons les dades provisionals publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). De fet, la xifra de visitants nacionals no només va superar els registres de l'agost de 2020 (+30,8%), sinó que, per segon mes consecutiu, també va superar els volums prepandèmia (+19,1%).

Pel que fa als turistes estrangers, en canvi, les xifres continuen per sota els volums previs a l'esclat de la crisi de la covid-19. Durant el mes d'agost, Catalunya va rebre 851.252 visitants procedents d'altres països, el triple que l'any passat. En comparació a l'agost de 2019, en canvi, el nombre de turistes pràcticament es va reduir a la meitat. El mateix passa amb les pernoctacions, que superen els registres de l'any passat, però es mantenen per sota els del 2019. Catalunya va superar els sis milions de pernoctacions el darrer mes d'agost, més del doble que l'any passat, però un 32,6% menys respecte a l'agost de 2019.

A la resta de demarcacions, Barcelona va rebre 754.665 turistes al vuitè mes de l'any, gairebé el triple respecte a l'any passat, però un 41,3% menys que fa dos estius. A la resta de províncies, com a Girona, les variacions van ser menys accentuades. Tarragona va tancar l'agost amb 457.561 turistes, un 57,8% més que l'any passat, però un 12,2% menys en comparació a l'agost de 2019. Lleida va ser la demarcació que més es va acostar als nivells precrisi, amb un total de 118.734 visitants. Això suposa un creixement del 22% en termes interanuals i una davallada de tan sols el 8,4% respecte al 2019.

Pel que fa a l'ocupació hotelera, aquesta es va situar en el 64,7% al conjunt del país, lleugerament per sota la mitjana espanyola (65,1%).

Dades al conjunt de l'Estat

L'Estat va rebre més de 10,4 milions de turistes aquest darrer mes d'agost, un 76% més en termes interanuals, però un 20% menys respecte a l'agost de 2019. No obstant això, el turisme interior va recuperar els volums precrisi, amb 6,9 milions de visitants nacionals (l'agost de 2019 van ser 6,4 milions). Pel que fa als turistes procedents de l'estranger, a l'Estat se'n va registrar gairebé 3,5 milions, una xifra que contrasta amb els 6,6 milions que van arribar l'agost de fa dos anys.