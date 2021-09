Catalunya és la comunitat on més impostos es paguen, tant per les rendes baixes, mitjanes i altes. Segons l’Índex Autonòmic de Competitivitat Fiscal (IACF), elaborat per la Tax Foundation, Catalunya és l’únic territori de l’Estat que suspèn en competitivitat fiscal –obté una nota de 4,63 punts sobre 10-, seguida de l’Aragó i Astúries.